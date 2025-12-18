Tüm detaylarıyla Abdallah Olayı

Düzgün KARABULUT

Ayrışım Yayınları’nın Mücadele Tarihi dizisinden çıkan son kitabı Georges Abdallah Olayı, Avrupa’nın en uzun süre (41 yıl) tutsak edilen siyasi tutsağı Georges Abdallah’ın tutuklanması, dava süreci, ABD ve Fransa devletlerinin yargıya müdahalesini ve Abdallah’ın yılmaz devrimci kararlılığını anlatıyor.

Said Bouamama’nın yazdığı ve Birsen Akbalık’ın çevirdiği kitap, bir yandan Abdallah’ın dava tutanaklarına geçirdiği siyasi savunmasını, devrimci şiddeti kınamayı reddetmesini ve emperyalizmin dünyadaki suçlarını teşhirini içerirken; bir yandan da Fransız “solunun” sosyal şovenizmini gözler önüne seriyor. Bouamama’nın çalışması dönemin siyasi atmosferine ışık tutarken, eser aynı zamanda Abdallah’ın eski hapishane arkadaşı Jean Marc Rouillon’un sonsözlerini de içeriyor.