Tüm dünya diken üstünde

ABD-İsrail saldırganlığına İran’ın verdiği bölgesel yanıt dünya ekonomisinde tedirginliğe neden oldu. Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, küresel enerji arz güvenliği üzerindeki riskleri artırırken Avrupa’da yeni bir enerji krizi endişesini güçlendirdi. Bölgedeki askeri gerilim, Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji arzını çeşitlendirmeye çalışan Avrupa’yı yeniden ciddi bir tedarik riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte doğalgaz ardından akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. Enerjide arz sıkıntısı pompa fiyatlarına da yansıdı. Akaryakıt "2 avro" eşiğini aştı. Son yaşanan gelişmeler üzerine finans kuruluşlarından güncel enflasyon beklentileri gelmeye başladı. Merkez Bankası, geçen ay açıkladığı bu yılın ilk enflasyon raporunda 2026 yıl sonu TÜFE tahmin bandını yüzde 15, yüzde 21 olarak belirlemişti. TCMB, “2026’da zayıf seyretmesini beklediği” petrol fiyatlarının dezenflasyon sürecine katkı sunacağını öngörmüştü. Ancak son yaşanan gelişmeler Merkez Bankası’nın tahmininin gerçekçi olmadığını ortaya koydu.

JP Morgan, Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimin ardından 12 Mart’ta TCMB’den faiz indirimi beklentisini geri çekti. TCMB’nin mart toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. ABD’li banka, yıl sonunda politika faizinin %31 ve yıllık TÜFE’nin %25 olabileceği öngörüsünde bulundu.

Şubat enflasyonu ve jeopolitik gelişmelerin ardından rapor yayımlayan finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri yükseldi. Buna göre İş Yatırım %25,50, Garanti BBVA Yatırım %25,00, Akbank %25,00 BBVA Research %25,00 ve OYAK Yatırım %24,80 olarak güncelledi.

FELAKET SENARYOSU

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından petrol fiyatları 85 dolara çıkarken bu gelişme olağandışı bir risk olarak da piyasaların önüne geldi.

Financial Times’a konuşan Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, Ortadoğu’daki savaşın "dünyanın ekonomilerini çökertebileceği" konusunda uyararak tüm Körfez enerji ihracatçılarının önümüzdeki haftalarda üretimi durdurabileceğini ve bu gelişmenin petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara taşıyabileceğini öngördü.

Kaabi, "Bu savaş birkaç hafta daha sürerse dünya genelinde GSYH büyümesi sekteye uğrayacak. Herkesin enerji fiyatı yükselecek, bazı ürünlerde kıtlık yaşanacak ve tedarik edemez hale gelen fabrikaların zincirleme iflasları gündeme gelecek" dedi.