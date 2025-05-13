Tüm Dünya Gazze’ye hem sağır hem kör
Dış Haberler
Gazze’de gıda krizi derinleşerek sürüyor. İsrail iki aydan fazla bir süredir Gazze’ye yardım girişine izin vermiyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İsrail’in ablukası nedeniyle geçen ay kaynaklarının tükendiğini duyurdu. Aşevleri de artık yemek dağıtımı yapamıyor.
MERCİMEK EKMEK OLDU
Gazze genelinde un bulunamaması ekmek yapımını zorlaştırıyor. Gazzeliler un yerine mercimek ve fasulyeden ekmek yapmaya başladı.
Ailesi açlıkla baş eden bir Filistinli bu durumu, "Makarnayı bir gece suda bekletip sonra suyunu süzdük ve un yaptık. İki hafta önce makarna da bitti. Şimdi mercimekleri öğütmeye geldik, mercimekten ekmek yapacağız. Çocuklarımın gıdasız kalacağından endişeliyim" ifadeleriyle özetledi.