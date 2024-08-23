Tüm duygular perdenin arkasında
Bu hafta sinema salonlarında izleyicileri birbirinden farklı türlerde dokuz yeni film bekliyor. Aksiyondan gerilime, dramdan komediye geniş bir yelpazede sunulan filmler arasında dört yerli yapım da yer alıyor. Sinemaseverler, bu hafta hem heyecan dolu aksiyon sahnelerine tanıklık edecek hem de içten hikâyelerle duygusal anlar yaşayacak.
Filmler şöyle:
• MAHŞERİN ÜÇ DELİSİ
Sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi gören üç hastanın başına gelen olayları anlatıyor.
• THE CROW: ÖLÜMSÜZ
Vahşi bir cinayete kurban giden genç aşıklar Eric ve Shelly’nin hikâyesine odaklanıyor.
• GÖZLERİNİ KIRP
King’in, bağış toplama gecesinde garson Frida’yla tanışmasını anlatıyor.
• TİLKİ VE TAVŞAN: ORMAN MACERASI
Ormanda ters giden işlerin Tilki ve Tavşan’ın planlarıyla nasıl düzeldiği anlatılıyor.