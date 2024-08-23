Tüm duygular perdenin arkasında

Bu hafta sinema salonlarında izleyicileri birbirinden farklı türlerde dokuz yeni film bekliyor. Aksiyondan gerilime, dramdan komediye geniş bir yelpazede sunulan filmler arasında dört yerli yapım da yer alıyor. Sinemaseverler, bu hafta hem heyecan dolu aksiyon sahnelerine tanıklık edecek hem de içten hikâyelerle duygusal anlar yaşayacak.

Filmler şöyle:

• MAHŞERİN ÜÇ DELİSİ

Sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi gören üç hastanın başına gelen olayları anlatıyor.

• THE CROW: ÖLÜMSÜZ

Vahşi bir cinayete kurban giden genç aşıklar Eric ve Shelly’nin hikâyesine odaklanıyor.

• GÖZLERİNİ KIRP

King’in, bağış toplama gecesinde garson Frida’yla tanışmasını anlatıyor.

• TİLKİ VE TAVŞAN: ORMAN MACERASI

Ormanda ters giden işlerin Tilki ve Tavşan’ın planlarıyla nasıl düzeldiği anlatılıyor.