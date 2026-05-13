Tüm Emeklilerin Sendikası 46 noktada eylem hazırlığında: "İnsanca yaşamak istiyoruz"

Tüm Emeklilerin Sendikası sefalet ücretlerine karşı 20 bin TL ek seyyanen zam talepleriyle yarın 46 noktaya eylem çağrısı yaptı.

İstanbul’dan Hatay’a, Rize'den Kırklareli’ne 46 noktaya çağrı yapan sendika, "Yıllarca çalıştık, ürettik, bu ülkeyi ayakta tuttuk. Bugün ise milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Maaşlarımız eriyor, bayram ikramiyeleri pul oldu, geçim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, Her emekli aylığına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılmalıdır. Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz" diyerek 15 Mayıs Cuma günü 46 noktada ortak basın açıklaması gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplanılacak noktaların bazıları şu şekilde:

• İstanbul Anadolu Yakası, Söğütlüçeşme Marmaray Çıkışı 15.00

• İstanbul Avrupa Yakası, Şirinevler Meydanı 15.00

• İzmir, Konak Meydanı 14.00

• Ankara, Sakarya Caddesi 14.00

• Bursa, Şehreküstü Meydanı 12.30