Tüm Emeklilerin Sendikası Didim'de kahvaltıda buluştu

Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şubesi'nde dayanışma kahvaltısı gerçekleştirdi.

Buluşmaya Didim Belediye başkanı Hatice Gençay'ın yanısıra demokratik kitle örgütlerinden ve siyasi partilerden temsilciler de katıldı. Buluşmada söz alan Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şubesi Başkanı Erdem Özden ise şunları söyledi:

"Emeklilerin yok sayıldığı, açlık ve sefalete terk edildiği bu günlerde bir araya gelmek, önümüzdeki süreçte emeklilerin mücadelesini yükseltmek için buradayız. Karanlığa, açlığa ve tek adam rejimine karşı birleşik bir muhalefeti örgütlemek ve bu gerici düzenden kurtulmak için bütün emeklileri örgütlenmeye çağırıyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız."