Tüm Emeklilerin Sendikası: Erkek adaletin ellerinde kadınların kanı var, mücadele etmeye devam edeceğiz

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Kadın Sekreterliği, iktidar politikalarına dikkat çekerek, kadına yönelik şiddet, istismar ve cinayetlere tepki gösterdi.

Genel Kadın Sekreterliği'nin konuya ilişkin yazılı bir açıklamasında, cinayetlerin münferit olmadığını vurgulanarak, "Katledilen, şiddete uğrayan her kadının sorumlusu iktidara geldiği günden beri kadın düşmanı politikalarla hayatımızı kuşatmaya çalışan AKP-MHP ittifakının iktidarıdır" denildi.

Ülkede giderek çürüyen bu düzenin, kadınların yaşamını cehenneme çevirdiği kaydedilen açıklamada, "Failleri cezasızlık politikaları ile ödüllendirip cesaretlendiren erkek adaletin ellerinde kadınların kanı var" ifadelerine yer verildi.

Sadece eylül ayında 34 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Bu ülkede kadınlar özgürce var olana kadar, bütün tacizciler, katiller ve işkenceciler hak ettikleri cezayı alana kadar kız kardeşlerimizle omuz omuza, yan yana, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tek bir adım bile geriye atmayacağız" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bu topraklarda her gün öldürülüyor, tacize ya da tecavüze uğruyoruz. Kadın cinayetleri, şiddet, istismar tesadüf de değil, münferit de değil. Katledilen, şiddete uğrayan her kadının sorumlusu iktidara geldiği günden beri kadın düşmanı politikalarla hayatımızı kuşatmaya çalışan AKP-MHP ittifakının iktidarıdır.

Erkek şiddeti cesaretini bu yapıdan alıyor. Ülkede giderek çürüyen bu düzen kadınların yaşamını cehenneme çeviriyor.

Failleri cezasızlık politikaları ile ödüllendirip cesaretlendiren erkek adaletin ellerinde kadınların kanı var. İstanbul sözleşmesini bir gecede fesedenler 6284 de ve kadınların kazanılmış haklarına göz dikenler kadın cinayetlerinin asli sorumlusudur. Eylül ayında 34 kadın cinayeti 20 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

Narin Güran katledildi koskoca bir köy susuyor.. İki yaşındaki çocuk tecavüz nedeni ile bugün öldü.. Beyoğlunda sokakta yürüyen bir kadın iki erkek tarafından taciz edildi 4 Ekim. de 19 yaşında, Ayşegül Halit ve İkbal Uzuner Semih Çelik isimli bir erkek tarafından canavarca katledildi

"HER YER SUÇ MAHALLİ"

Cinayet mahalli ülkede güvende değiliz. Kadın cinayetlerini önleyecek tedbirler almayan, adil yargılamayan, cezasızlık politikaları ile katillere cesaret veren iktidar güdümlü yargı ve her seferinde suçu mağdura yıkan Siyasal iktidar sahipleri siz nasıl uyuya biliyorsunuz?

Kadınları hedefe koyan ataerkil kapitalist sisteminiz kadınlara dar etmeye çalıştığı sokakları vahşetle mi teslim almaya çalışıyor?

"BİLESİNİZ Kİ KORKMUYORUZ"

Son 24 saat içinde bazı e-ticaret sitelerinde kadınların kendi güvenlikleri için almak zorunda kaldıkları biber gazı, elektro feneri gibi ürünlere ve setlere zam yapan işletmelerin olduğu bir ülke artık Türkiye....

Kadınların yaşamak için korunmak zorunda kaldığı kaygıdan, korkudan kar elde etmenin adı kapitalizmdir. Elbette bizler bu düzene ve onun tüm kötülüklerine birlikte karşı koyacak, birleşecek ve onu yeneceğiz. Tedirgin hissettirdiğiniz her kadının hesabını soracağız.

Tacizden, saldırıdan, öldürülmekten korunmak için çeşitli önlemler almak zorunda kalıyoruz. Kadını bunları yapmak zorunda bırakan düzeniniz yansın, yok olsun. Katillere, tacizcilere, cezasızlığa karşı sokaklardayız. Çocuk istismarı da, kadın cinayetleri de politiktir.

"LAİKLİK İÇİN, EŞİTLİK İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN, ADALET İÇİN HER YERDEYİZ"

Bu ülkede kadınlar özgürce var olana kadar, bütün tacizciler, katiller ve işkenceciler hak ettikleri cezayı alana kadar kız kardeşlerimizle omuz omuza, yan yana, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tek bir adım bile geriye atmayacağız.

Laiklik için, eşitlik için, özgürlük için, adalet için her yerdeyiz. Dünyayı döndürdüğümüz ellerimizde, umutla büyüteceğimiz bir gelecek var, biliyoruz..

Yaşamın her alanında;sömürüye, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, yoksulluğa, islamcı faşizme karşı meydan okuyoruz. Anneden kızına kader değil, direniş kalacak.. Kalanların gidenlere borcudur mücadele. Yaşasın yaşam mücadelemiz, yaşasın kadın dayanışması."