Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Ergen: Mücadelemiz sürecek

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, Ankara’da hafta sonu düzenlenen mitingin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek “Taleplerimiz karşılanana kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Emek Servisi

DİSK'e bağlı Emekli-Sen, Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası, pazar günü Ankara Anıtpark'ta "Büyük Emekli Mitingi" düzenledi. Miting sonrası Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerin açlık ve yoksulluğa mahkûm edildiğini belirten Ergen, “Sorunlarımızın son dönemde daha da artması sonrası miting çağrısı yaptık. Bunun için toplantılar, basın açıklamaları ve imza kampanyaları düzenledik. Bir ay boyunca kamuoyunun nabzını tuttuk. Bu sürecin sonunda tarihimizi belirledik ve mitingimizi gerçekleştirdik. Siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri mitingimize destek verdi. Yoğun katılımla ve coşkuyla gerçekleşen bir miting oldu” dedi.

Emeklilerin taleplerini vurgulayan Ergen, şunları dile getirdi: “Taleplerimiz açık ve net. Bu ülkede şu an emeklilerin aldığı ücret neredeyse ölüm bedeli. Bizleri birleştiren işçilerin, emekçilerin ücretleri henüz ceplerine girmeden yüzde 30’unu kesen gelir vergisi düzeni ve dolaylı vergilere yapılan artışlarla emeklilerden alınıp sermayeye aktaran adaletsiz vergi sistemidir. En düşük emekli aylığı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. İkramiyelerin sayısı artırılmalı ve en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Ulusal gelirden emeklilere de pay verilmeli. Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.”

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ

Ergen şunları dile getirdi: “Bizleri görmezden gelen sorunlarımızı çözmeyen, erteleyen siyasilere sesimizi duyurmak, sorumluluklarını ve görevlerini hatırlatmak ve toplu sözleşme masasında konuşmak için ulusal ve uluslararası yasalarda var olan iç hukuk uygulamalarını kullanarak mücadelemizi birlikte yürütmeye devam ediyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Taleplerimiz karşılanan kadar mücadelemiz sürecek. ”

EMEKLİLERİN ORTALAMA MAAŞI 8 BİN 295 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) verilerine göre, 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde toplam emekli sayısı 15 milyon 751 bin 917'ye ulaşırken, emeklilere yapılan toplam aylık ödeme 130 milyar 658 bin 518 TL oldu. Bu verilere göre yaklaşık 16 milyon emeklinin ortalama maaşı sadece 8 bin 295 TL seviyesinde bulunuyor.

Emekli aylıklarındaki vahim tabloya dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, X hesabında yaptığı paylaşımda, 2002'de asgari ücretin yüzde 22 üzerinde olan ortalama emekli aylığının 2023'te asgari ücretin yüzde 27 altına gerilediğini söyledi. Çelik, emekli aylıklarının geride kalan 21 yılda asgari ücret karşısında yüzde 40'lık kayıp yaşadığını belirtti.

Emekli aylıklarının prim miktarı ve prim gün sayısı dikkate alınarak ve aylık bağlama oranı eski düzeyine çekilerek yeniden hesaplanması çağrısında bulunan Çelik, "Aylıklardaki dengesizlik giderilmelidir. Emekli aylıkları büyümeden tam olarak yararlanmalıdır. Aksi halde sadece en düşük emekli aylıkları değil, ortalama emekli aylıkları da sefalet aylığı olmaktan kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) yaptığı araştırmaya göre ise en düşük emekli aylığı asgari ücret karşısında son 5 yılda eridi. Derneğin açıklamasında, “Müdahale edilmediği takdirde emekli aylıklarının alım gücü giderek daha da düşecektir” denildi.