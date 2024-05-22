Tüm Emeklilerin Sendikası: “İktidar, 31 Mart uyarımızı anlamamış”

Emekllilerin eşitsiz ve adaletsiz maaş tepkileri sürüyor. 26 Mayıs'ta mitinge hazırlanan emekliler iktidara seslendi. Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne İl Temsilcisi Ramiz Ülker, emeklilerin 25 Mayıs’ta taleplerini dile getirmek için alanlarda olacağını belirterek, tüm emeklileri 26 Mayıs’ta CHP’nin Ankara’da gerçekleştireceği emekli mitingine davet etti. Ülker, “31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış. Nasıl olsa seçimlere daha 4 yıl var diyerek, bizi oyalayabileceğini, hafızamızı yok sayarak, günü geldiğinde kandıracağını sanıyor. Kananlar bellidir. Biz kanmayacağız” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne il Temsilcisi Ramiz Ülker, emeklilerin 25 ve 26 Mayıs’ta alanlarda taleplerini haykıracağını söyledi. Ülker, beraberinde sendika üyeleriyle birlikte Edirne Kent Konseyi’nde düzenlediği basın toplantısında, ekonomik krizin faturasının asgari ücretlilere ve emeklilere çıkarıldığını vurguladı. Tüm emeklileri 26 Mayıs’ta CHP’nin Ankara’da gerçekleştireceği emekli mitingine davet etti. Ülker, “31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış. Nasıl olsa seçimlere daha 4 yıl var diyerek, bizi oyalayabileceğini, hafızamızı yok sayarak, günü geldiğinde kandıracağını sanıyor. Kananlar bellidir. Biz kanmayacağız” dedi.

"KRİZİN FATURASI, KRİZİ ÇIKARANLARA ÖDETİLMELİDİR"

"Ülkemizde hukuk hiç olmadığı kadar askıya alınmış, adalet hiç olmadığı kadar yara almış, emek hiç olmadığı kadar değersizleştirilmiş, emekliler hiç olmadığı kadar yoksullaştırılmıştır" diyen Ülker, şöyle konuştu:

"Ülkeyi yönetememenin sonucu ortaya çıkan ekonomik krizin faturası, asgari ücretlilere, emeklilere fatura edilmek istenmektedir. Krizin faturası, krizi çıkaranlara ödetilmelidir. Sorumlu kimlerse bedelini de onlar ödesin. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan emeklilere, Temmuz'da yine bir sürpriz hazırlanıyor. 10 milyon emekliye sıfır zam kapıda. Yani artışlar kök maaşa yapılacağından, 10 milyon emekli 10 bin lira almaya devam edecektir. Yani Temmuz ayı emekliler için yoksullaşmanın dip yapacağı ayın başlangıcı olacaktır. Gelecek aylar daha da kötü olacaktır. Bu vicdansızlığı kabul etmeyeceğiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşam taleplerimiz için mücadele edeceğiz."

"İKTİDAR 31 MART UYARIMIZI ANLAMAMIŞ"

Ülker açıklamasının devamında, "Belli ki; 31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış. Nasıl olsa seçimlere daha 4 yıl var diyerek, bizi oyalayabileceğini, hafızamızı yok sayarak, günü geldiğinde kandıracağını sanıyor. Kananlar bellidir. Biz kanmayacağız. Bütün üyelerimizi 26 Mayıs'ta CHP'nin Ankara'da gerçekleştireceği emekli mitingine katılmaya çağırıyoruz. Bölgesel yapacağımız mitinglerden sonra hep beraber Ankara'da olacağız. İki gün gündem emekliler olacaktır. İnsanca yaşamak istiyorsak, haydi dayanışmaya. Birleşe birleşe kazanacağız. Direne direne kazanacağız" dedi.