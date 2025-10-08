Giriş / Abone Ol
Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan dayanışma turu

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeleri, 7 Ekim 2025 tarihinde Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi ile unutulmaz bir boğaz turu düzenledi.

  • 08.10.2025 18:15
  • Giriş: 08.10.2025 18:15
  • Güncelleme: 08.10.2025 18:18
Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeleri tarafından düzenlenen boğaz turu etkinliği, 7 Ekim 2025 Salı günü Üsküdar Belediyesi’nin Valide Sultan Gemisinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, sendika temsilcilerinin ve katılımcıların yoğun ilgisiyle başladı. Açılışta, organizasyonun anlam ve önemine dair yapılan konuşmalar katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

