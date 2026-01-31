Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan Migros depo işçilerine destek: İşçilerle emekliler aynı safta!
Migros depo işçilerinin hakları için başlattıkları direniş devam ederken işçilere emeklilerden destek geldi. Tüm Emeklilerin Sendikası Migros depo işçileri ile dayanışmalarını açıklayarak "İşçilerle emekliler aynı safta! Yaşasın kuşaklar arası emek dayanışması" dedi.
Tüm Emeklilerin Sendikası, Migros depo işçilerinin hakları için başlattıkları direnişe destek verdi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu imzalı yazılı açıklamada, ülkede depo işkolunda uygulanan emek düşmanı politikaların altı çizilerek "Türkiye’de emekçiler; düşük ücret, güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma politikalarıyla yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Bu emek karşıtı düzenin en ağır biçimde uygulandığı alanlardan biri de lojistik ve depo işkoludur. Bugün Migros depolarında çalışan işçilerin sürdürdüğü direniş, bu düzene karşı meşru ve haklı bir emek mücadelesidir. Migros depo işçileri; ağır çalışma koşulları, uzun mesailer, düşük ücretler ve sendikal baskılar altında çalıştırılmaktadır. Zincirin bel kemiği olan depo emekçileri, yaratılan değerden pay alamamakta; krizin tüm yükü işçilerin sırtına yıkılmaktadır" denildi.
Açıklamada Migros depo işçilerinin talepleri şöyle sıralandı:
"İnsanca yaşamaya yetecek, kalıcı ücret artışı; taşeron sisteminin kaldırılması; kadrolu ve güvenceli çalışma; eşit işe eşit ücret ve eşit sosyal haklar; banka promosyonları ve tüm yan hakların eksiksiz ödenmesi; ağır ve sağlıksız çalışma koşullarına son verilmesi; keyfi baskı, tutanak ve işten atmaların durdurulması; sendikal örgütlenme hakkının tanınması."
YAŞASIN KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA
"Bugünün işçisi, yarının emeklisidir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Biz emekliler çok iyi biliyoruz ki bugün güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırılan işçiler, yarın yoksulluk koşullarında yaşamaya zorlanan emekliler haline getirilmektedir. Emeklilerin yaşadığı yoksulluk; yıllardır uygulanan taşeron, düşük ücret ve sendikasızlaştırma politikalarının sonucudur. Bu nedenle Migros depo işçilerinin mücadelesi yalnızca bugünün değil, yarının da mücadelesidir. Bu mücadele, işçilerle emeklileri karşı karşıya getiren değil; aynı sömürü düzenine karşı aynı safta buluşturan bir mücadeledir. Çağrımızdır Migros yönetimini, depo işçilerinin meşru ve haklı taleplerini derhal karşılamaya çağırıyoruz. Baskı ve yıldırma politikalarına son verilmeli, sendikal haklar tanınmalıdır. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak Migros depo işçilerinin yanında olduğumuzu ve bu direnişi kendi mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzü kamuoyuna ilan ediyoruz. İşçilerle emekliler aynı safta! Yaşasın kuşaklar arası emek dayanışması!"