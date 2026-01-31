Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan Migros depo işçilerine destek: İşçilerle emekliler aynı safta!

Tüm Emeklilerin Sendikası, Migros depo işçilerinin hakları için başlattıkları direnişe destek verdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu imzalı yazılı açıklamada, ülkede depo işkolunda uygulanan emek düşmanı politikaların altı çizilerek "Türkiye’de emekçiler; düşük ücret, güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma politikalarıyla yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Bu emek karşıtı düzenin en ağır biçimde uygulandığı alanlardan biri de lojistik ve depo işkoludur. Bugün Migros depolarında çalışan işçilerin sürdürdüğü direniş, bu düzene karşı meşru ve haklı bir emek mücadelesidir. Migros depo işçileri; ağır çalışma koşulları, uzun mesailer, düşük ücretler ve sendikal baskılar altında çalıştırılmaktadır. Zincirin bel kemiği olan depo emekçileri, yaratılan değerden pay alamamakta; krizin tüm yükü işçilerin sırtına yıkılmaktadır" denildi.

Açıklamada Migros depo işçilerinin talepleri şöyle sıralandı:

"İnsanca yaşamaya yetecek, kalıcı ücret artışı; taşeron sisteminin kaldırılması; kadrolu ve güvenceli çalışma; eşit işe eşit ücret ve eşit sosyal haklar; banka promosyonları ve tüm yan hakların eksiksiz ödenmesi; ağır ve sağlıksız çalışma koşullarına son verilmesi; keyfi baskı, tutanak ve işten atmaların durdurulması; sendikal örgütlenme hakkının tanınması."

YAŞASIN KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA

"Bugünün işçisi, yarının emeklisidir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: