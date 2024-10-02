Tüm Emeklilerin Sendikası ve BES'ten TÜİK'e: Kamu suçunu teşhir edeceğiz

EMEK SERVİSİ

Tüm Emeklilerin Sendikası yarın (3 Ekim'de) "TÜİK sayesinde iki yakamız bir araya gelmiyor” diyerek 21 kentte, Büro Emekçileri Sendikası ise 5 kentte bulunan TÜİK binaları önünde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon oranlarını açıklamasının hemen ardından yapılması planlanan açıklama, "TÜİK'in enflasyon oranlarını düşük göstermesi biz emekçilerin gelir kaybına uğramasına ve yoksullaşmasına yol açmaktadır. Bilinmelidir ki bu kamusal görevin kötüyr kullanılması kamu suçudur. TÜİK elini soframızdan çek" denildi.

Basın açıklamasına ilişkin konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Ergen, "TÜİK’in verdiği enflasyon verileri hükümetin baskıları sonucunda gerçeği yansıtmayarak veriliyor. Veriler sonucunda emekliler ve emekçilerin 6 ayda bir zam oranı belirleniyor ve alınan ücretlerle yurttaşlar sefalete mahkum oluyor" dedi. Ergen, "Biz bugün Tüm Emeklilerin Sendikası ve Büro Emekçileri Sendikası olarak, 'TÜİK şaşırma gerçekleri açıkla' demek için bir araya geleceğiz. Türkiye’de işçi sınıfı, emekliler, çiftçiler ayaklanmış durumda. Biz bu ayaklanmayı destekliyor, daha da birlik olarak hükümete karşı birleşik bir muhalefet olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.