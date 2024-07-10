Tüm Emeklilerin Sendikası zam talebiyle toplanan 100 bin imzayı Meclis’e sundu

Haber Merkezi

İktidarın yarattığı ekonomik krize karşı toplumun bütün kesimlerinden tepkiler yükselirken Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin yaşadıkları sorunlara ve hayat pahalılığına ilişkin topladıkları 100 bin imzayı, CHP heyetiyle birlikte TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletti.

100 bin imzayı Meclis’e sunan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve MYK üyelerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile CHP Dilekçe Komisyon Sözcüsü ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan eşlik etti.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan İbrahim Arslan şu ifadeleri kullandı: "Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından, hayat pahalılığı ve maaşlarına yapılmayan zamlar ile emeklilerimizin yaşadığı diğer sorunların gündeme taşınması ve çözümü için topladıkları 100 bin imzalı dilekçeleri TBMM'ne sunduk. Tüm Emeklilerin Sendikası genel başkanı Sayın Zeynel Abidin Ergen ve MYK üyeleri, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gamze Taşcıer ile birlikte üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonuna 100 bin imzalı dilekçeleri teslim ettik. Milyonlarca emeklilerimizin bu haklı mücadelelerinin her aşamasında CHP olarak yanlarında olacağız. ‘Emekliler ya seçim ya geçim’ diyor."