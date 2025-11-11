Tüm Emeklilerin Sendikası’ndan çağrı: "Biz lütuf değil, hakkımızı istiyoruz"

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin hak gasplarına karşı bugün İstanbul Kadıköy'de bildiri dağıtarak çağrıda bulundu. “23 yılda emeklinin haklarını yağmalayan politikalardan hesap soracağız” başlığını taşıyan bildiride, emeklilerin yıllardır uygulanan neoliberal politikalar sonucu açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığı belirtildi.

“2002’de asgari ücretin üzerinde maaş alan emekli, bugün aynı maaşla pazara bile çıkamıyor” denilerek emeklilerin birikmiş haklarının budandığı ifade edildi. 5510 sayılı yasa ile maaş bağlama oranlarının düşürüldüğü hatırlatılarak, “Emeklinin alın terine el koydular” ifadesi kullanıldı.

Sendikanın dağıttığı bildiride, sosyal yardımların bir hak olmaktan çıkarılıp “lütuf” gibi sunulduğu, sosyal devletin yerine “sadaka düzeni”nin kurulduğu vurgulandı. Emekliler, “Biz lütuf değil, hakkımızı istiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Ayrıca sağlık hizmetlerinin “paraya bağlandığı” belirtildi. Katkı payları, ilaç farkları ve özel hastane uygulamalarıyla sağlık hizmetlerinin alınıp satılan bir meta haline geldiği kaydedildi.

“Reform adı altında hak gaspı” başlığıyla yer alan bölümde ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) eleştirilerek, bu sistemin emeklilik hakkını ticarileştirdiği ifade edildi.

Sendika, “Yoksullaşan milyonlar, eriyen maaşlar” diyerek bugünkü tabloyu özetledi ve şu sözlerle örgütlü mücadele çağrısı yaptı: “Kurtuluş ne vaatlerde ne de iktidar değişiminde. Çare emeklinin örgütlü mücadelesindedir. Gelin, birlikte değiştirelim.”