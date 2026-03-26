Tüm Emeklilerin Sendikası’ndan Kadıköy’de panel

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları gündeme taşımak amacıyla bugün Kadıköy’de panel düzenleyecek.

Bugün (26 Mart Perşembe) saat 14.00’te Kadıköy Evlendirme Dairesi A Salonu’nda gerçekleştirilecek panelin moderatörlüğünü Hasan Kıvırcık üstlenecek.

Panele BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Prof. Dr. Aziz Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen konuşmacı olarak katılacak.

Panelde Türkiye’de emeklilik politikalarının mevcut durumu, düşük emekli maaşları, sosyal haklardaki gerileme ve emeklilerin örgütlenme deneyimleri farklı boyutlarıyla tartışılacak. Katılımcıların, hem akademik hem de politik perspektiflerle çözüm önerilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Sendika tarafından yapılan çağrıda tüm üyeler etkinliğe davet edilerek, "Birlikte güçlüyüz, birlikte değiştireceğiz" denildi.