Tüm gözler ateşkeste

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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne yönelik gözler ABD Başkanı Joe Biden’ın ateşkes teklifine ilişkin gelişmelerde. Hamas, ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara ilettiğini, İsrail saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas’ın Biden’ın açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söyledi.

Kanada'nın Toronto kentindeki Filistin destekçileri, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'i protesto etti. İtalya'da da "Özgür Filistin" üyesi bir grup, İsrail'e destek vermekle suçladıkları JP Morgan bankasının Milano kentindeki merkez binası önünde eylem yaptı.