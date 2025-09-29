Tüm gözler bu görüşmede: Trump ile Netanyahu bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştireceği görüşmeye dakikalar kala bütün gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Netanyahu, Türkiye saati ile 18.20 dolaylarında Beyaz Saray'a geldi. Kapalı gerçekleştirilecek görüşmenin ardından saat 20.15'te iki ismin basın karşısına geçmesi bekleniyor.
Kapalı gerçekleştirilecek görüşmenin ardından saat 20.15'te iki ismin basın karşısına geçmesi bekleniyor.
Gazze'nin görüşüleceği buluşmada Trump'ın 21 maddelik planı Netanyahu'ya sunacağı gelen bilgiler arasında.
Dünyadan ve ABD'den çok sayıda basın mensubu Beyaz Saray'da hazır bekliyor.
NETANYAHU'NUN TRUMP DÖNEMİNDE 4'ÜNCÜ GELİŞİ
Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 sonrası ABD'ye gerçekleştirdiği 5'inci ziyaret olurken, Trump döneminde 4 defa ABD'ye gelmiş oldu.
Görüşmeye açıklanan saatten geç gelen Netanyahu, Trump tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra ikili görüşme için içeri girdi. İsrail heyeti ise Netanyahu'dan bir süre sonra Beyaz Saray'a geldi.
