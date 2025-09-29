Tüm gözler bu görüşmede: Trump ile Netanyahu bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştireceği görüşmeye dakikalar kala bütün gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Netanyahu, Türkiye saati ile 18.20 dolaylarında Beyaz Saray'a geldi. Kapalı gerçekleştirilecek görüşmenin ardından saat 20.15'te iki ismin basın karşısına geçmesi bekleniyor.

29.09.2025 18:03

29.09.2025 18:37

