Tüm gözler bu görüşmedeydi: Trump ile Netanyahu, Gazze konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştireceği görüşmeye dakikalar kala bütün gözler Beyaz Saray'a çevrildi.

Görüşmeye açıklanan saatten geç gelen Netanyahu, Trump tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra ikili görüşme için içeri girdi. İsrail heyeti ise Netanyahu'dan bir süre sonra Beyaz Saray'a geldi.

Netanyahu, Türkiye saati ile 18.20 sularında Beyaz Saray'a geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Dünyadan ve ABD'den çok sayıda basın mensubu Beyaz Saray'da görüşmeyi ve basın toplantısını takip etti.

Beyaz Saray'daki zirve sonrası Trump, "Netanyahu Gazze planını kabul etti. Yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Görüşmenin ardından saat 21.25'te iki isim kamera karşısına geçti. Beyaz Saray'daki zirve sonrası Trump, "Netanyahu Gazze planını kabul etti. Yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, "Hamas anlaşmayı reddederse İsrail, Hamas tehdidini yok etme konusunda tam desteğimi alacak" dedi. Trump ayrıca, "Bir barış kurulu kurulacak ve başında da -ki benim talebimle değil- Arap ülkesi liderleri, İsrail ve dahil olan herkes benden bunu istedi, ABD Başkanı olarak bilinen Donald J. Trump isimli kişi olacak" diye konuştu.

Netanyahu, Trump'a "Siz, İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu gelmiş geçmiş en büyük dostsunuz" dedi. Netanyahu, "Sizin liderliğiniz altında savaşı kazanıp barışı genişletmek için önemli bir adım atıyoruz. Planınız benim hükümetimin savaşı sonlandırmak adına öne sürdüğü 5 amaçla tutarlı" ifadesini kullandı.

Gazze yönetiminde Hamas ve Filistin yönetiminin rol almayacağını kaydeden Netanyahu, Hamas'ın planı kabul etmemesi halinde "Bunu zor yoldan da yapabiliriz" dedi. Netanyahu "Bize saldıranlar ağır bir bedel öder" dedi.

NETANYAHU'NUN TRUMP DÖNEMİNDE 4'ÜNCÜ GELİŞİ

Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 sonrası ABD'ye gerçekleştirdiği 5'inci ziyaret olurken, Trump döneminde 4 defa ABD'ye gelmiş oldu.