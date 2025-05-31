Tüm hamleleri halk karşıtı

Haber Merkezi

Kamuoyu gündemi bir taraftan İBB operasyonları ve muhalefete yönelik baskılarla meşgul edilirken diğer yandan pek çok yasa için düğmeye basıldı. Geride kalan bir haftada yargıdan 2 B arazilerine, Diyanet’ten patronlara dek pek çok alanda halk karşıtı, piyasacı, gerici gidiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir ‘müjde’ açıkladı. İnsan eliyle ormansızlaştırılan alanları satmaya hazırlanan iktidar, böylece parası karşılığında kaçak yapılara yasallık kazandırmış olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı Kanun Teklifi'nin 7 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu düzenlemeyle öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak.

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile ülke kaynakları yine sanayiciye akacak.

Maarif Platformu’nun “Karma Eğitim Tartışmalarına Pedagojik ve Bilimsel Bakış” Çalıştay Raporu ve Memur-Sen’in “Aile ve Kadın Politikalarına Yeni Bir Paradigma” raporunda karma eğitim eleştirildi. Anayasa değişikliği için imza kampanyası başlatılırken “Tevhid-i Tedrisat kanunu eleştirildi.

∗∗∗

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İNFAZI

TBMM Başkanlığı’na sunulan 10’uncu Yargı Paketi, hayal kırıklığı yarattı. Kamuoyunun beklentilerini karşılamayan pakette yer alan ve muhalefete yönelik baskı unsurlarını artıran düzenlemeler tepki çekti. 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde işlenen suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanlara infaz indirimi öngören teklifte, “Yatarı olmayan suç” olarak nitelendirilen suçları işleyenlere de cezaevi yolu göründü.