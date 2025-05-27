Tüm hasta tutukluları serbest bırakın çağrısı

Ebru ÇELİK

1 Mayıs öncesi yapılan baskınlarda tutuklanan 76 yaşındaki DİSK Emekli-Sen sözcüsü Kaşkır ile 11 Mart’ta tutuklunan Emekli Meclisi üyesi Albayram sağlık sorunları yaşıyor. Yapılan açıklamada hasta tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı

Emekli Meclisi’nden Zerrin Öztekin, “Hasan Kaşkır, yıllarca DİSK’e bağlı Emekli-Sen’de şube yönetiminde yer almış, 2015’te Emekli Meclisi’nin kuruluşuna öncülük etmiş bir mücadele insanıdır. 76 yaşında olmasına rağmen örgütlenme çalışmalarını sürdürüyordu. Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon ve fizik tedavi gerektiren omuz-kol problemleri bulunuyor” dedi.

Öztekin, 61 yaşındaki Türkan Albayram’ın da hiçbir somut gerekçe olmadan tutuklandığını belirterek şunları söyledi: “Albayram, uzun yıllar işçi sınıfı mücadelesinde yer almış bir emekçidir. Kazova işçilerinin direnişi gibi birçok kazanımın parçası olmuştur. Sarıyer Belediyesi’nin Kazova Kooperatifi’nden kazak alması nedeniyle açılan bir soruşturma kapsamında, bu kooperatifle doğrudan bağlantısı olmamasına rağmen Albayram da suçlandı. Yüksek tansiyon hastası olan Albayram’ın, el parmaklarında yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle planlanmış bir ameliyatı vardı.” Emekli Meclisi, 28 Mayıs saat 14.00’de Beşiktaş İskele Meydanı’nda basın açıklaması yapılacağını belirterek, destek çağrısında bulundu.