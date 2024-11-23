‘Tüm hastaneler radyoloji uzmanı istihdam etmeli’

Haber Merkezi

Bursa Tabip Odası, kamu hastanelerinde hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen radyoloji raporlamalarına ilişkin hekim görüşlerinin anket sonuçlarını yaptığı basın toplantısıyla açıkladı.

Hekimler taleplerini şöyle sıraladı: “Taşeron firma alt taşerondan hizmet alım işine son vermeli, her hastanede yeterli sayıda radyoloji uzmanını istihdam etmelidir. MR–BT gibi görüntüleme talepleri, bilimsel algoritmalar ışığında yeniden düzenlenmelidir.”