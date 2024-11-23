Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

‘Tüm hastaneler radyoloji uzmanı istihdam etmeli’

Sağlık
  • 23.11.2024 05:00
  • Giriş: 23.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 23.11.2024 05:00
‘Tüm hastaneler radyoloji uzmanı istihdam etmeli’

Haber Merkezi

Bursa Tabip Odası, kamu hastanelerinde hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen radyoloji raporlamalarına ilişkin hekim görüşlerinin anket sonuçlarını yaptığı basın toplantısıyla açıkladı.

Hekimler taleplerini şöyle sıraladı: “Taşeron firma alt taşerondan hizmet alım işine son vermeli, her hastanede yeterli sayıda radyoloji uzmanını istihdam etmelidir. MR–BT gibi görüntüleme talepleri, bilimsel algoritmalar ışığında yeniden düzenlenmelidir.”

BirGün'e Abone Ol