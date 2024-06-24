Tüm illere talimat: Vergi cezalarında uzlaşma dönemi kapandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm vergi dairelerine talimat göndererek vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim yapılmadan söz konusu cezaların tahsil edilmesi istedi.

Kamuoyunda bazı şirketlerin vergi borçlarının silinmesine yönelik eleştirilerin artması üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 81 ildeki tüm vergi dairelerinin uzlaşma komisyonlarına bir talimat gönderdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, söz konusu talimatta, usulsüzlük, özel usulsüzlük vergi ve vergi ziyaı cezası gibi devlete ödenmesi gereken tüm cezaların hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim teklifi yapılmadan tahsil edilmesi istendi.

Karar bugünden itibaren yapılan tüm uzlaşma başvurularında uygulanacak.

GİB'den tüm birimlere gönderilen mesajda şöyle denildi: "24/06/2024 Pazartesi'nden itibaren Tüm Birimlerinizde yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaksızın, aynı tutarlar mükellef ya da mükellef temsilcisine teklif edilecektir.

TUTANAK TUTULACAK

Uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarları olduğu gibi mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecek, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu haliyle uzlaşma vaki olabilir ya da uzlaşma vaki olmadığı tutanağı imzalanacaktır.

Bu durum uzlaşma yapacak tüm birimlere bildirilmesi ve hassasiyetle eksiksiz riayet edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan vergi cezalarını indirim olmadan kabul edenler, kendilerine sunulacak yapılandırmalardan geçmişte olduğu gibi faydalanabilecekler.