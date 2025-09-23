Tüm imkanlar Beyaz Saray için

Sırtını ABD ve Trump’ın bölgesel politikalarına yaslayarak ayakta kalmaya çalışan Saray yönetimi Beyaz Saray’ı memnun etmek için tüm imkanları seferber etti.

İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı blöf yapan küçük ortak Devlet Bahçeli Türkiye, Rusya ve Çin ittifakı önerirken Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül’de Trump’ın kapısını çalacak. Trump konuya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini söyledi ve bu konunun "olumlu sonuçlanmasını beklediğini" kaydetmişti.

Trump'ın açıklamasında masada olacak diğer konular "çok sayıda" Boeing uçak ve F-16 savaş jetinin satışı şeklinde sıralanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de son günlerde Erdoğan’ın ABD Başkanı’nın oğlu Trump Jr. ile görüştüğünü ve ABD Başkanı’yla yapılacak görüşme karşılığında 300 Boeing uçağı satın alma sözü verdiğini iddia etmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi öncesi ABD’ye yönelik jestler devam etti. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ABD’ye uygulanan gümrük vergileri kaldırıldı. Daha önce ek vergi uygulanan ürünler arasında alkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünü bulunuyordu. Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme, 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla alınan ek vergi uygulamasını sona erdirdi. Kararın, ilgili kanun hükümleri kapsamında alındığı belirtildi. Ek mali yükümlülük getirilen ürünler arasında alkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri bulunuyordu.

ABD’nin 31 Temmuz tarihinde Beyaz Saray sitesinden yaptığı bilgilendirmeye göre Türkiye’ye uygulanan güncel “karşılıklı tarife” oranı yüzde 15 seviyesinde. Ancak Washington yönetimi bu gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, görüşmede büyük ölçekli bir Boeing uçak satışı anlaşmasının gündeme geleceğini belirtti. Ayrıca F-16 anlaşması ve F-35 programı konularının da ele alınacağı kaydedildi. Trump, paylaşımında “Erdoğan’la her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25’inde onu görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

MADEN İDDİASI

Öte yandan Washington’daki zirvede maden diplomasisinin de yürütüleceği iddia edildi. Sözcü’de yer alan habere göre Çin’e bağımlılıktan kurtulmak isteyen Trump’ın, Erdoğan ile yapacağı görüşmede Eskişehir’deki rezervleri gündeme getireceği öğrenildi. Haberde şu ifadeler yer aldı: “Trump-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye’nin nadir toprak elementleri (NTE) konuşulacak en önemli ticari başlıklardan biri olarak öne çıktı. Washington kulislerinde “Trump’ın ağzındaki bakla” olarak nitelenen bu konu, ABD’nin Çin’e bağımlı mineral tedarik zincirlerinden kurtulma arayışının tam merkezinde.”

UÇAK ALINACAK

Özgür Özel’in uçak alma iddialarını Bloomberg’de yer alan haber de destekledi. Bloomberg’in haberine göre, “Türkiye ile ABD arasında 250’ye kadar ticari yolcu uçağı ve onlarca F-16 savaş uçağı için anlaşma yapılması an meselesi. Kaynaklara göre, Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmede F-35 programına dönüş ihtimali de gündeme gelecek” denilmişti.

ERDOĞAN’A SÜRPRİZ KARŞILAMA

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York’a gitti. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Türk Evi’nde de bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan’ın ziyareti sırasında New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı’nda sürpriz bir görüntü ortaya çıktı. Türk gençlerinin hazırladığı görsel, dev LED ekrana yansıtıldı. Dev ekranda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte yer aldığı “Umut” başlıklı fotoğraf sergilendi. Mesaj, Erdoğan’ın New York temasları sürerken dikkatleri üzerine çekti.

ÖZGÜR ÖZEL: ERDOĞAN SAFA YATMIŞ

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) İttifakı teklifibni sordu. Erdoğan soruya "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun" diye yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) İttifakı” önerisi hakkında "tam takip edemedim" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. CHP lideri, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 25 CHP'linin duruşması için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Özel, bir basın mensubunun Bahçeli'nin TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) ittifakı çıkışı hakkında Erdoğan'ın kullandığı, ifadeleri sorması üzerine Özel, "Safa yatmış" yorumunda bulundu.