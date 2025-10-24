Tüm kadınlar için adalet

İstanbul Büyükçekmece'de Sedef Güler'in halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör katıldı. Maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler, taraf avukatları ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen anne Gülizar Sezer, "Ölen kızımın tırnaklarında biri erkek, biri kadına ait 2 DNA bulundu ama kim oldukları tespit edilmedi. Tespit edilsin istiyorum. Bana kızımın cep telefonunun imha edildiği söylendi ama Fırat Baykara polislere yerini gösterdiğini söyledi. Ancak hala bulamadılar, bulunsun istiyorum" dedi.

Sanık Fırat Baykara da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sedef Güler'i de ailesini de tanımadığını savunan Baykara, cinayetle bir bağının olmadığını öne sürdü.

PİŞKİN SAVUNMA

Sanık Yavuz Güngör de 17 sene cezaevinde yattığını, Sedef Güler'in eceli geldiği için öldüğü ifade ederek, "Ben suçlanma korkusuyla denize attım, hatam budur, başka bir suçum yoktur" diye konuştu.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

ADALET İSTİYORUZ

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan KADEM avukatı Sinem Ermiş, sanıklar hakkındaki suçlamayı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz KADEM olarak bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Kadınların yaşam hakkını savunmak, faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak ve adaletin yerini bulması için buradayız. Bu ülkedeki hiçbir kadın güvende hissetme hakkından yoksun bırakılamaz. Kadınların yaşama hakkını savunmak sadece hukukçuların değil, her birey ve her kurumun ortak sorumluluğudur. Biz bu sorumluğu üstleniyor ve buradan bir kez daha haykırıyoruz. Adalet istiyoruz. Sedef Güler için adalet, tüm kadınlar için adalet."