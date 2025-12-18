Tüm kaynaklar Saray’a akacak

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifleri görüşüldü. Oturumda öte yandan, kurumların 2024 yılına yönelik kesin hesaplarına da mercek tutuldu. Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçeleri muhalefetin, “Ülkede kış, Saray ve çevresinde bahar” yorumlarına yol açtı.

Meclis Genel Kurulu’nda 8 Aralık’ta başlayan bütçe maratonu, 10’uncu gününde Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri ve İletişim Başkanlığı bütçe görüşmeleri ile devam etti. Kurumlara 2026 yılı için teklif edilen ödenekler, “Saray’ın bütçesinde yurttaşa yer yok” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SARAY’A 21,2 MİLYAR TL

Cumhurbaşkanlığı’na 2026 yılı için 21 milyar 286 milyon 534 bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 21,2 milyar TL’lik 2026 yılı bütçesinin 11,7 milyar TL’sini, “Mal ve hizmet alım gideri” ödeneği oluşturdu. Saray’ın 2026 yılı için öngördüğü personel gideri ise kayıtlara 4,5 milyar TL olarak geçti.

İLETİŞİM’IN FATURASI

Faaliyetleri itibarıyla “Saray’ın propaganda aracı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ise 7 milyar 564 milyon 179 bin TL olarak kabul edildi. İletişim Başkanlığı’nın 2026 yılında toplam 5 milyar 899 milyon 708 bin TL’lik mal ve hizmet satın alacağı belirtildi. Başkanlık personeli için kullanılacak kaynak ise 1 milyar 450 milyon 549 bin TL olarak kaydedildi.

PARA YUTAN DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı ise hemen her yıl olduğu gibi 2026 bütçesinden de büyük pay aldı. 2024 yılında 91 milyar 824 milyon 805 bin TL, 2025 yılında 130 milyar 119 milyon 153 bin TL bütçesi olan başkanlığa 2026 yılı için verilen bütçe ise bütçe tablolarına, 174 milyar 389 milyon 341 bin TL olarak yansıdı.

Diyanet’in 2026 yılında kullanacağı 174,3 milyar TL’lik ödenek, bazı kalemlere göre şöyle sıralandı:

• Personel gideri: 148 milyar 799 milyon TL Tüm kaynaklar Saray’a akacak Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Diyanet’e 2026 yılı için toplam 195 milyar 683 milyon TL ödenek verildi. Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarına verilen ödenek, “Ülkede kış, Saray’da bahar yaşanıyor” dedirtti

• Mal ve hizmet alım gideri: 4 milyar 684 milyon TL

• Sermaye giderleri: 2 milyar 122 milyon TL

HALKIN PARASIYLA SEFA

2026 yılında toplam 195 milyar 683 milyon 439 bin TL’lik kaynak kullanacak Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı harcamaları da dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı harcamalarına yönelik kesin hesap cetvellerinde, şu detaylar paylaşıldı:

• Yurttaş sofrasına ekmek koymakta dahi zorlanırken Saray’ın mutfağı bir günde, asgari ücretten fazla tutar öğüttü. Cumhurbaşkanlığı’nın mutfak harcaması 30 milyon 136 bin TL olarak hesaplandı.

• Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılı giderleri içinde, “Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu” kalemi de önemli bir yer tuttu. Saray 2024 yılında tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri için toplam 7 milyon 976 bin 610 TL harcadı.

• İletişim Başkanlığı’nın 2024’te, dağıtmak üzere 7,7 milyon TL’lik hediye aldığı belirlendi.

• 18 Eylül’de görev süresi dolan Ali Erbaş’ın Ocak 2024 ile Haziran 2025 dönemini kapsayan bir buçuk yıldaki resmi ve özel yazışmaları ile protokol ve törenleri için kullanılan kaynak da kesin hesap cetvellerine yazıldı. Diyanet’in 2024 yılının tamamı ile 2025’in ilk yarısındaki özel kalem hizmetleri gideri, 98,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

• Aday din görevlilerine mesleki eğitim verilmesi amacıyla kurulan Diyanet Akademisi için Ocak 2024-Haziran 2025 döneminde 3,8 milyar TL’lik kaynak kullanıldı.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Bütçede CHP Grubu adına söz alan CHP Milletvekili Burhanettin Bulut ve Cem Avşar, İletişim Başkanlığı ile Diyanet’in bütçe ve faaliyetlerini eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı’nın stratejik plandaki faaliyet tanımıyla çelişen çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, şunları söyledi:

“Bugün yaşananlara baktığımızda basın baskı altında, korunmuyor susturuluyor, genişletilmiyor boğuluyor. Tüm bu yaşananların bir sebebi de muhalefetin sesini kısmak. Eğer soru soran gazeteci, eleştiren gazeteci, gerçekleri yazan gazeteci ise attığı gazete başlığı bile sinirlerini bozuyorsa akreditasyonunu anında iptal edebiliyorlar. Bu yaşananlar 28 Şubat tarihinde bile yaşanmadı. Elinizde bir sopa, eleştiren bir gazeteci var ise ensesinde boza pişirmeye devam ediyorsunuz.”

CHP’li Cem Avşar ise Diyanet’in dev bütçesiyle ilgili gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet’in 2026 için ettiği 175 milyar TL’lik bütçenin 150 milyar TL'si personel gideri. Bakanlıkların bütçesinden büyük böyle bir personel giderinin din hizmetlerine ne kadar faydası olacak? Onun vatandaşlar nezdinde açıklanması gereken bir durum ve bir hak olduğunu düşünüyoruz çünkü onlardan alınan vergiler bu bütçenin yüzde 85'ini oluşturuyor. Hatta Aleviler, ödedikleri tüm vergilere rağmen Diyanet'ten hizmet alamıyor, hizmetlerden yararlanamıyor.”

KAMÇININ SESİ

2026 yılı bütçesini, “Milletin sırtına vurulmuş son kamçının sesi” olarak nitelendiren CHP’li Sevda Erdan Kılıç ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütçe emekten yana, halkın ortak refahını esas alan bir sınıf belgesi olmak zorundadır. Bunun için tabii ki önerilerimiz var. Ülkede bütçe disiplinini bozan tüm örtülü ödenekler derhâl şeffaflaştırılmalıdır. Kamudaki lüks, gösteriş ve israf harcamaları tasfiye edilip tasarruf işçinin ve yoksulun sofrasına aktarılmalıdır. Halkı yoksulluk zincirine vuran kemer sıkma dayatmalarından vazgeçilmeli, sivil toplum kuruluşları, sendikalar bütçe planlamasına doğrudan dâhil edilmelidir ve en önemlisi, bütün bu keyfiyetin israfın önüne geçmek için Meclisin yetkilerini gasp eden Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden derhâl çıkarılmalıdır.”