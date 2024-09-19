Tüm kent ayakta!

Haber Merkezi

Reşit Kibar isimli yurttaşın, Artvin'in Hopa ile Borçka ilçeleri arasında bulunan Çifteköprü Köyü Cankurtaran bölgesinde ağaçları korumak isterken öldürülmesinin ardından kentte talana karşı mücadele büyüyerek devam ediyor.

Son olarak aralarında Hopa Belediyesi, ticaret ve esnaf odalarının da aralarında bulunduğu kurumlar ortak bir çağrıda bulunarak bölgedeki sosyal ve ekonomik gelişimi güçlendirmek için atılması gereken adımları sıraladı.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Reşit Kibar'in ölümüne ilişkin olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını ve sorumluların adalete teslim edilmesi talep edilen açıklamada, "Hukuka ve bilimsel verilere aykırı olarak yapılan her faaliyetin sonuçları, bugün değilse yarın ağır bedellerle karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple tüm yetkilileri ve sorumluları, doğaya ve tüm canlılara sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.

Acil olarak uygulanmasını istedikleri 6 talebi paylaşan Hopa ve Kemalpaşa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun açıklamasında, “Faillerin en kısa sürede yakalanıp adaletin tecelli etmesini talep ediyoruz. Ayrıca olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını ve sorumluların adalete teslim edilmesini istiyoruz. Ekonomik ve sosyal kalkınmamız ve kamusal hizmetlerin kalitesinin artırılması ancak insana, hayvana ve doğaya saygı gösteren bir yaklaşımla mümkündür” ifadeleri yer aldı.

“Doğaya ve tüm canlılara sahip çıkmaya davet ediyoruz” denilen çağrıda 6 madde şu şekilde sıralandı:

• Cankurtaran Ormanı için verilen tüm ruhsat ve ihaleler iptal edilmelidir.

• Cankurtaran Ormanı’nın adı “Reşit Kibar Hatıra Ormanı” olarak değiştirilmelidir.

• Reşit Kibar’ın öldürülmesine tepki gösterdiği için gerekçesiz şekilde tutuklananların tamamı acilen serbest bırakılmalıdır.

• Reşit Kibar’ın ölümüne yol açan sorumluların tamamı yargı önüne çıkartılmalıdır.

• Hopa ormanlarında ekosistem ve biyoçeşitliliğe zarar veren tüm orman kesim faaliyetleri durdurulmalıdır.

• Hopa’nın %86’sını maden aramaya, işletmeye ve ruhsatlandırmaya açan tüm plan ve projeler iptal edilmelidir.

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TEK ADAM REJİMİNİN BİR SONUCU

Artvin’de Reşit Kibar’ın yaşam alanlarını korurken öldürülmesine ilişkin tepkiler sürüyor. SOL Parti, Eskişehir, Ankara, İzmir’in ardından İstanbul ve Bursa’da da sokağa çıktı. Mega kentteki eylemde Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen SOL Parti İstanbul il örgütü üyeleri, Artvin’de tüm maden ruhsatlarının iptal edilmesini ve Cankurtaran orman alanının ismi “Reşit Kibar Ormanı’ olarak ilan edilmesini talep etti.

Açıklamada, “Tek adam rejimi yetkilerine dayanılarak, ülkenin tüm toprakları sömürüye açılarak; yağmacı şirketlerin ve emperyalist tekellerin işgali altında sokuldu. Bu katliam her tür hukuksuzluk ve zorbalıkla sermayenin sınırsız talanının yolunu açan tek adam rejiminin bir sonucudur” ifadeleri yer aldı.