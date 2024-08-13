Tüm maaşlar asgari ücrete yaklaşıyor

Ekonomi Servisi

Türkiye’de maaşlar her geçen gün eriyor. Maaşlar, gittikçe asgari ücrete yaklaşıyor. Türk-Alman Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu’nun yeni araştırması, Türkiye’de maaşların asgari ücrete yaklaştığını ve bu durumun gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açarak ekonomik refahı tehdit ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, son yıllarda artan enflasyonun etkisiyle asgari ücret yükselirken diğer maaş ve ücret grupları bu artışa uyum sağlayamadı. Bu durum, geniş kesimde gelir kaybına neden oldu. Araştırmada, kamu çalışanları, akademisyenler, imalat sanayi işçileri ve SGK emeklileri gibi farklı gelir gruplarının maaşları incelendi. Sonuçlar, 2000’li yıllardan itibaren maaşların asgari ücret seviyesine gerilediğini gösterdi.

Özellikle emekli aylıkları ve imalat sanayi işçileri ile kamu çalışanlarının maaşları, kişi başına düşen milli gelirin de altında kaldı, yaklaşık 20 milyon kişi gelir kaybı yaşadı. Araştırma, çalışanların ücret pazarlığı için sendikal hakların güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Çalışma, refahı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek için köklü değişikliklerin gerektiği sonucuna ulaştı.