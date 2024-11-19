Tüm mahalleyi zehirliyor

Mersin’in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde yaşayanlar, mahallede 9 yıl önce kurulan plastik geri dönüşüm fabrikalarının çevre kirliliği yaratması ve sağlık sorunları yaşatması sebebiyle kapatılmasını ya da mahallelerinden taşınmasını istiyor. Mahalleli, bu taleplerini birçok kez çeşitli eylemlerle dile getirmesine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadı.

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Ünlü, “Geri dönüşümden kalan plastik yakılarak imha ediliyor. Yakılmayla havaya karışan partiküller astım hastalığı, çocuklarda gelişme sorunları, deri teması ile alerjik hastalıklar ve uzun vadede kanser hastalıklarına sebep oluyor" dedi.