Tüm muhalefet yan yana olmalı

POLİTİKA SERVİSİ

Saray rejiminin artan saldırıları karşısında yeni yol haritasını belirlemek için CHP’li büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 11.00’de Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da partisinin tüm il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yapılan 5 ayrı oturumda operasyonlar ve tutuklamalara karşı yol haritasını görüştü.

Toplantının sona ermesinin ardından Özel’den önce bazı belediye başkanları konuştu. İlk olarak konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “Bugün geldiğimiz noktada sadece kişiler değil usuller tartışılıyor. Aylarca iddianame bekleyen belediye başkanlarımız varsa, ne ile suçlandığını bilmeden özgürlüğünden mahrum bırakılan bürokratlarımız varsa, ortada sadece dosya değil, adalet duygusu zedelenmiştir. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Hukuk belirsizlikle işlemez. Hukuk korku üreterek işlemez. Hukuk güven vererek işler. Bugün ise tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız ve biz buna sessiz kalmayacağız” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de yaptığı konuşmada, "Bugün sıradan bir toplantı yapmıyoruz. Milletimizin helal oylarıyla seçilen dayanışmayı büyütmek, umudu diri tutmak için bir aradayız" diye konuştu.

HUKUKU KONUŞMAMIZA GEREK YOK

Ünlüce’nin ardından söz alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer ise şu ifadelere yer verdi:

“Halk karşısında inandırıcılıkları kalmamış. On yıllardır yolsuzluklar yüzünden eleştirilen iktidar, bakın ne gariptir, nasıl bir paradokstur şimdi yolsuzluklar üzerinden rakibini yıpratmaya çalışıyor. Yazdığı senaryolar, hikayeler, hukuku konuşmamıza gerek yok. Yargı sistemindeki sorunları tekrar tekrar tespit yapmamıza gerek yok. O da biliyor ki iktidara giden yol CHP’li belediyelerin başarısından geçer”

ADALET DUYGULARINI YİTİRENLER KAYBEDECEK

Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Foyası meydana çıkmış, vakti dolmuş bir iktidarın acizliği içerisinde milli iradeyi hiçe sayıyor, demokrasiyi katlediyorlar. Bunlar çürümüş bir düzenin son demleridir. Ellerinde her türlü güç var ama arkalarında milletin desteği yok. Ellerinde her imkan var ama içlerinde millete sevgi ve hürmet kalmamış. Adalet duygularını yitirmişler. O sebeple kaybedecekler. Baskı ve zorbalıkla, iftira ve kumpaslarla uzatmaya çalıştıkları siyasi ömürleri ilk sandıkta son bulacaktır.

YAVAŞ’TAN ‘TÜM MUHALEFET PARTİLERİ’ ÇAĞRISI

Daha sonra konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Yavaş şöyle konuştu: "Siyaseten yenemiyor. İlk önce silkeleyin bunları dediler. Eski iktidar partisinin yönetiminden kalan borçlara rağmen bütün faturayı bize kesmeye başladılar. O da fayda etmedi. 4483 sayılı kanunu Sayıştay denetimini ortadan kaldıran uygulamalar başladı. Operasyonlar, tutuklamalar ve belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırma çalışmalarına başladılar.

Gökçek ailesini yargılamadan hukuktan bahsedemezsiniz. Yerel demokrasiye kast ediliyor. Yerel demokrasi olmadan demokrasinin olmasının imkanı yok. O zaman yerel demokraside bu şekilde mağdur olan bütün siyasi partilerin yan yana gelerek ortak bir hukuk platformu kurmasının zorunluluğu vardır. Yan yana gelecekler. Artık bundan sonra yapılacak mitinglerde muhalefetin tüm unsurlarını yan yana getirmek suretiyle hukuka davet etmek, hukuksuzlukları halka şikayet etmek durumundayız."

BASKIYA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Belediye başkanlarının ardından söz alan CHP Lideri Özgür Özel, "Yeniden bir tarih yazmayı, önce kendimize sonra birbirimize sonra da milletimize gösterdik" dedi. Özel, halkın CHP’li belediyelere ilişkin memnuniuyetinin AKP anketine göre yüzde 60’ın üzerinde olduğunu vurguladı.Bunun ardından iktidarın CHP’li belediyelerin üzerine gitmeye başladığını söyleyen Özel, bunun "Erdoğan’ın yargı kolları" olarak nitelediği sistemle hukuk hiçe sayılarak yapıldığını kaydetti. Özel, "Ümidi kalmamış Erdoğan, yargı kolları başkanlığı kurdu" dedi.

Büyük bir hukukçu heyetiyle yeni bir iş yapacaklarını aktaran Özel, asılsız iddialarla kendilerini hedef alan isimleri tek tek not edeceklerini ve iktidar olmalarının ardından bu kişilerin yargılanacağını söyledi. Özel, "Önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak. Bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz" dedi.

BİRGÜN GAZETESİ, EVRENSEL, CUMHURİYET VAR

Özel konuşmasının devamında şunları söyledi: “Ne İmamoğlu’nun araçları, ne bin 200 cep telefonu, ne parke altından çıkan paralar, ne Gaziosmanpaşa Belediyesinden çıkan dolarlar, hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de iddianamede yer almadı. O konuşanlar, bir tanesi geliyor mu Silivri’ye? Hani asrın yolsuzluğuydu bu? Hani ilk gün TRT iki tane canlı yayın aracını getirdi. İki gün izlediler, anons bile çekmeden gittiler. Nerede A Haber? Neredesiniz o bütün yandaş kanallar? Akşam yeni haysiyet cellatlığına soyunanlar, bir yıldır söylediğiniz lafların haberini yapsanıza Silivri’nin önünde. Silivri’nin önünde yine SZC var, yine Halk TV var, yine BirGün gazetesi var, yine Evrensel, Cumhuriyet gazetesi var. İşlerinden edilmiş cesur gazeteciler var.” Konuşmasının sonunda mücadeleden bir adım geri adım atmayacaklarını belirten CHP lideri, "Biz baskıya asla teslim olmayacağız" diyerek ilk seçimde iktidar olacaklarını söyledi.

5 FARKLI OTURUM YAPILDI

Toplantılar beş farklı oturum şeklinde katlarda bulunan salonlarda yapıldı. Operasyonlara karşı yol haritasının konuşulduğu toplantıların ardından, saat 15.00’te CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın 600 kişilik salonda kapanış konuşması yaptı. Özgür Özel de bu konuşmaların ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. Özgür Özel başkanlığında 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkanları toplantısının sonuçları değerlendirilecek. Özel’in CHP milletvekilleriyle de gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.