Tüm öğrenciler serbest kaldı

Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi’nde faşist çetelerin saldırısına uğrayan ve ardından gözaltına alınan 24 öğrenci, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

27 Ekim’de faşist çetelerin saldırısı sonucu yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılmış, hastane önünde yaralı arkadaşlarını bekleyen öğrencilere ise polis müdahale etmişti. Aralarında yaralıların da bulunduğu 24 öğrenci gözaltına alınmış, 21 öğrenci emniyetteki işlemlerinden ardından serbest bırakılmıştı. 5 öğrenci hakkında ise savcılık tarafından tutuklama talep edilmişti. 5 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elleri palalı saldırganlar yerine öğrencilerin gözaltına alınması ise tepki çekmişti. Öğrencilere destek olmak için birçok kentte açıklama yapılmıştı. Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri ile üniversite öğrencileri de "Geleceksizliğe ve açlığa hayır" sloganıyla Hacettepe Üniversitesi’ndeki ülkücü saldırıyı protesto etti. Açıklamada, “Gençleri susturmaya, yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı yan yanayız. Bu ülkenin öğrencileri yalnız değildir" denildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Millî Eğitim Bakanlığı’na, palalı saldırıyla ilgili bir soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde, "Üniversitelere pala vb. keskin aletlerin girmesi nasıl mümkün olmuştur? Söz konusu palalı şahısların kim oldukları tespit edilmiş midir? Bu şahıslar öğrenci midir?" diye sordu.