Tüm sahillere demir attı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde talan projeleri hız kesmeden sürüyor. Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat A.Ş., Selimiye Mahallesi Derinazmağı Mevkii’nde yat limanı yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulundu. Bakanlık, projeyi bir gün içinde inceleyerek, 16 Ocak’ta halkın katılım toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Proje kapsamında 145 yat ve tekne bağlama kapasiteli bir liman planlandı. Maliyeti yaklaşık 446 milyon TL olarak açıklanan proje, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alıyor. Yat limanının yapılacağı alanın MUÇEV tarafından şirkete kiralandığı ön izin sözleşmesinin 12 Mayıs 2023’te imzalandığı belirtildi. Proje alanının yer aldığı kıyıda uzun süredir tarımsal faaliyet yapıldığı ancak son dönemde tarımsal amaçlı kullanım izni talebinin reddedildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Selimiye’nin Buruncuk Mevkii’nde MUÇEV’in “Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artışı” projesi için yaptığı ÇED başvurusu reddedildi. İl Müdürlüğü’nün kararında, proje alanında su altında korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu tespit edildiği belirtildi. Bu bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bölgede herhangi bir inşaat ya da fiziki işlem yapılmasının yasaklandığı açıklandı.

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HER TAŞIN ALTINDAN MUÇEV ÇIKIYOR

MUÇEV, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın ortaklığında 2014’te kuruldu. Şirketin yönetiminde bürokratlar, eski kaymakamlar ve valiler bulunuyor. Muğla Ticaret Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin merkezi Ankara’ya taşındı ve adı “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” olarak değiştirildi. Bu değişiklikle MUÇEV’in Ege ve Akdeniz kıyılarının ötesine geçerek Türkiye genelinde kıyı bölgelerine yayılması bekleniyor. Şirketin başkanlığını ise AKP Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı Hacı Abdullah Uçan sürdürüyor.