Tüm sorumlular ceza almalı

Tuğçe Çelik

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin davanın dördüncü duruşması yarın Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilecek.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmaya haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık ile 13 kamu görevlisi katılacak, önceki duruşmada dinlenemeyen belediye çalışanı 2 sanık ve tanıklar dinlenecek. Gece kulübünde yapılan keşif sonrası çıkan bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulması bekleniyor.

Yangında yaşamını yitiren Masquerade çalışanları Gökhan Akbulut ile Cengiz Aksoy’un ailelerinin avukatı Olcay Korkmaz, işletmeye verilen ruhsat ve yangına ilişkin raporların usulsüzlük içerdiğine dikkat çekti. Korkmaz, “Herhangi bir yangında facianın yaşanacağı ortada. Hele ki gece kulübünün 2 bin kişilik kapasitesinin olduğunu düşünürsek bir yangın durumunda yaşanacak can kaybı çok daha fazla olacaktı” dedi.

Korkmaz şöyle konuştu: “29 işçinin vefat etmesinde işletmenin sahibinin ve işletmede sorumlu olanların yanı sıra Beşiktaş Belediyesi ve İBB itfaiyesinin çok ciddi kusuru var. Çünkü bu bir denetimde bir şeyi atlama şeklinde olmamış, neredeyse 20 yıla yaklaşan bir ihmal söz konusu. Yangın söndürme tüplerinin boş olması, bunların denetlenmemesi, sprinkerların çalışmaması ve hiçbir denetimin yapılmaması, tadilat için izin alınmamış olmasına rağmen bu kadar ciddi bir tadilat yapılan yerin tadilatının bile denetlenmemesi bu cinayetin öncesinde ilmek ilmek örüldüğünü gösteriliyor. Yakınlarını kaybeden ailelerin beklentisi sorumluların tamamının, Beşiktaş Belediyesi'nin İBB İtfaiye Dairesi'nin ve şirket yöneticileriyle şirkette teknik sorumluların gereken cezayı alması yönünde. Aileler ağır bir olay yaşadılar ve ihmaller olmasa şu anda yakınlarıyla birlikte olacaklardı. Bu konuda ailelerin de biz avukatların da mücadelesi devam edecek.”