Tüm sorumlular sanık koltuğuna!

İlayda SORKU

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin liç yığını altında kalarak yaşamını yitirdiği facianın bugün yıldönümü. Aradan geçen 2 yıla rağmen sorumlular sanık koltuğuna dahi oturtulmadı, yargılama sürerken madenin yeniden açılması gündeme getirildi.

13 Şubat 2024’te İliç’te yaşanan maden faciası, sömürge madenciliğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Madendeki siyanürlü liç yığınları, denetimsizlik ve şirket lehine işletilen izin süreçleri sonucunda devasa bir kütle halinde kaydı. 9 emekçi, tonlarca zehirli toprağın altında kaldı.

GÖZ YUMUYORLAR

Olayın ardından hazırlanan iddianamede çok sayıda isim yer aldı fakat karar verici pozisyondaki kamu görevlileri yargı önüne çıkarılmadı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğuna işaret edilen dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum da İliç faciasında yargılanmayan isimlerden biri oldu. Facianın ardından Meclis'te İliç Maden Faciası Araştırma Komisyonu kuruldu. 127 gün boyunca komisyon raporu tamamlanmazken bu süre içinde bilirkişi değiştirildi ve Kurum'un asli kusuru rapordan buharlaştı. Aileler, çok kez projenin çevresel etki değerlendirmesi raporuna bizzat onay veren Kurum'un yargılanması için taleplerini yükseltti.

Faciadan bu yana geçen sürede sömürge madenciliği hız kazandı. Ülkenin dört bir yanında metalik madenler için yeni ruhsatlar verildi. Ormanlar kesildi, su havzaları risk altına sokuldu. AKP iktidarının sermayeden yana politikaları İliç’in, bir istisna değil madencilik politikalarının kaçınılmaz sonucu olduğunu gösterdi. Buna rağmen iktidar, dava henüz sonuçlanmamışken Çöpler Altın Madeni’nin tekrar açılabileceğine dair açıklamalar yaptı. Ölen işçilerden Uğur Yıldız’ın ablası Duygu Yıldız, şunları söyledi: “Olan durumdan daha da kötüye gidiyoruz. Gerçek suçlular cezasını çekmedi. 9 kişi can verdi. Ama bir bedeli olmadı.”

Yıldız, iktidarın madenin yeniden açılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin de “Mantıktan uzak bir çalışma. Şirkete nasıl tekrar güvenilebilir de bu madeni tekrar açmaya çalışıyorlar? Toprağın zehirlenmesine, insanların öldürülmesine göz yumuyorlar. Daha dava bitmeden AKP milletvekilleri, ilçe başkanları madenin açılacağına dair demeçler veriyor. Bu davada daha sonuçlanmamışken bu yorumlar nasıl yapılabilir? Biz adalet talebimizi yineliyoruz." Yıldız ailesinin avukatı Akçay Taşçı ise “Son duruşmada iki sanık daha tahliye edildi, Cengiz Yalçın Demirci'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Bunların tamamı mahkemenin hiçbir şekilde hakkaniyetli ve işçilerin ölümünü gözeten bir yargılama yapmadığının, yapmaya niyeti olmadığının göstergesi. Kamuoyu desteğine ihtiyacımız var” dedi. Faciaya ilişkin 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın sıradaki duruşması 17 Şubat’ta görülecek.

∗∗∗

MÜCADELE SOKAKTA

Bursa’da yaşam savunucuları facianın yıldönümünde bir araya geliyor. Bursa Su Kolektifi’nin çağrısıyla bugün saat 13.00’te Çevre İl Müdürlüğü önünde buluşacak. İşçilerden Uğur Yıldız’ın ailesi de “adalet” talebiyle İstanbul’da yürüyüş çağrısı yaptı. Sendikalar ile demokratik kitle örgütlerinin desteğinde düzenlenecek yürüyüşün yarın saat 13.00’te Kadıköy’de Boğa Heykeli önünde planlandı.

∗∗∗

BU BİR İSTİSNA DEĞİL

Facianın 2’nci yıldönümünde SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu açıklama yaptı. Açıklamada yaşananın tek adam düzeninin madencilik alanındaki yansıması olduğuna dikkat çekti. İşletmeye ait tüm izin ve ruhsatların derhal iptal edilmesi ve işletmenin kapatılması vurgulanan açıklamada, “Bakanlık, ÇED olumlu kararlarını ‘peynir ekmek gibi’ dağıtmaktadır ve sorumluluk üstlenmemektedir. Çok sayıda liç sahası, pasa dağları ve milyonlarca metreküplük atık barajları yıkılmak üzere saatli bomba misali beklemektedir. Biz cezasızlık düzenine karşı mücadele edeceğiz. Adalet, yalnızca mahkeme salonlarında değil, yaşamı savunanların mücadelesiyle kazanılacaktır" denildi.

EMEK Partisi'nden yapılan açıklamada da "İliç’in gerçek sorumluları yalnızca şirket yöneticileri değil, bu talan düzenini kuran ve sürdüren siyasi iktidardır. Kamu görevlileri dahil tüm sorumlular yargılanmalı, cezasızlık zırhı kaldırılmalı, maden faaliyetleri kamusal planlama ve halk denetimi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir" denildi.