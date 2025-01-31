Tüm sorumluluk Bakanlığın

Haber Merkezi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Bolu Kartalkaya’daki otelde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili değerlendirme raporunu açıkladı. Raporun değerlendirme bölümünde “Yangının gerçekleştiği tesiste yangın güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığı ve bu konuda yetkili kuruluşların gerekli rutin denetimleri yapmadığı apaçık ortadadır” denildi.

Otelin, Bolu merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne 41 kilometre, Mengen Belediyesi İtfaiyesi’ne ise 72 kilometre mesafede olduğu belirtilen raporda “Ayrıca otelin bulunduğu bölge, belediye sorumluluk alanı dışında kalmaktadır. Yönetmelik gereği belediye sınırları dışındaki iş yerleri, başvuru yapmaları halinde belediye itfaiyesinden rapor alabilmektedir. İşletme bu açıdan değerlendirildiğinde turizm alanında yer almaktadır ve denetim yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir” denildi.

Bakanlığın daha önceki denetimlerinde yangın güvenliği ile ilgili herhangi bir kusur bulunmadığına dikkat çekilen raporda özetle şu ifadeler kullanıldı: “İnsan hayatını direkt ilgilendiren benzeri konular için bağımsız denetim mekanizmaları kurulması gerekmektedir. Basitçe yapılacak periyodik kontrollerden yangın konusunda personel eğitimine, yapısal eksikliklerin giderilmesinden mevzuat denetimlerine kadar ilgili alanların birinde bile gereklilikler tam anlamıyla yerine getirilseydi, bu vahim tablo ile karşı karşıya kalmayabilirdik. Yangın güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığı ve bu konuda yetkili kuruluşların gerekli rutin denetimleri yapmadığı apaçık ortadadır. İnsan hayatının rant ilişkilerine terk edilmediği kamucu ve bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulması; yetkin mühendis ve mimarların hem yapım hem de denetim sistemlerinde söz sahibi olması bu sorunların çözümünde anahtar niteliğindedir.”

‘SUÇLU OLAN ERDOĞAN’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da konuyu Meclis gündemine taşıyarak "Bu suçun en büyük sorumlusu Cumhurbaşkanı’dır. Çünkü tek adam sistemindeki her şeye karar veren bir tek kişi var ve sorumluluk almıyor" dedi. Öte yandan yangının araştırılarak sorumluların tespit edilmesi ve tedbirlerin belirlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM’de yayımlandı. Tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün diğer otelinde kat görevlisi olan ve gözaltına alınan İ.E. de dün serbest bırakıldı.

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SİSTEM ÇALIŞMIYOR

Raporda bazı eksiklikler şöyle sıralandı:

• Yangın algılama sisteminin mevzuata uygun olmaması ve devreye girmemesi

• Duman dedektörlerinin çalışmaması

• Acil durum butonlarının çalışmaması

• Acil durum aydınlatma sisteminin yetersiz, aydınlatma araçlarının bataryalarının boş olması

• Yönlendirme işaretlerinin yetersiz olması

• Yangın dolaplarındaki su bağlantılarının yetersiz olması

• Kaçış merdivenlerinde mevzuata aykırı olarak elektrik şaftı, pano ve baz istasyonu gibi unsurlar yer alması

• Oteldeki beş asansörün, yangın algılama ve uyarı sistemine entegre edilmemesi

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SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Katliamın 10’uncu gününde Bolu Emek ve Demokrasi Güçleri facianın yaşandığı otele giderek anma töreni yaptı. Kaybedilen yurttaşlar anısına karanfil bırakılan törene TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve KESK Eşbaşkanı Ayfer Koçak da katıldı. Burada konuşan Koçak “İhmallerin sonuçlarını yaşıyoruz. Sorumlusu siyasi iktidardır” dedi. Koramaz ise “Dava süreçlerini ve Meclis’te kurulan araştırma komisyonunu takip edeceğiz” diye konuştu.