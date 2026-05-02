Tüm ülke emek cehennemi oldu

Haber Merkezi

1 Mayıs ülkenin dört bir yanında Saray rejimine, baskıya, sömürüye, adaletsizliklere karşı yurttaşların katılımıyla kutlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saray’da işçi, işveren ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede "emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayacaklarını" iddia eden Erdoğan, “yıllarca istismar edilen hususların el birliğiyle kaldırıldığını” savundu. Erdoğan, sendikal hakların genişletildiğini, maden işçilerinin sorunlarının çözüldüğünü ve çalışanların pazarlık gücünün artırıldığını iddia etti.

Erdoğan’ın açıklamalarının aksine AKP döneminde işçi ve emekçiler yoksulluğa mahkum edildi. Sendikal haklar birer birer budanırken anayasada yer alan grev hakkı dahi yok sayıldı. AKP'nin iktidarda olduğu 2003-2025 yılları arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla toplam 22 grev "milli güvenlik", "genel sağlık" veya "ekonomik istikrar" gerekçeleriyle 60 gün süreyle ertelenerek yasaklandı. Bu yasaklamalardan 200 binden fazla işçi etkilenirken grev hakkı fiilen engellenmiş oldu.

HAKLAR TEKER TEKER BUDANDI

Emek düşmanı AKP’nin döneminde sendikalaşma oranı yüzde 58’den 14,97’ye geriledi. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları hakları baltalarken sendikalar toplu sözleşme yetkisi için baraj engeline takıldı. Çalışma hayatındaki güvencesizlik her geçen gün derinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilere göre 16 milyon 864 bin 733 sigortalı işçinin yalnızca 2 milyon 524 bin 547’si sendika üyesi. Sendikalaşma oranı ise yüzde 14,97 oldu. Sigortalı 100 işçiden 85’inin sendika üyeliği bulunmuyor. Toplu sözleşme kapsamının ise yüzde 7 dolayında olduğu tahmin ediliyor.

İSİG verilerine göre, 2013 yılından bu yana en az 852 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon çocuğun farklı biçimlerde çalıştırıldığına dikkati çeken İSİG, özellikle tarım, inşaat, hizmet ve sanayi sektörlerinde çocuk emeğinin yaygın olduğu vurgulandı. 2025 iş cinayetleri açısından adeta kara yıl oldu. Pandemiden sonra bilinen en ölümlü yıl olan 2025'te en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde yaşamdan koparıldı. Çalışma yaşamı her gün ortalama 6 işçinin öldüğü bir savaş alanına dönüştü. En çok iş cinayeti 493 işçi ile inşaatta, ardından 414 emekçi ile tarımda, 3'üncü olarak 272 işçi ile taşımacılık işkolunda gerçekleşti. İş cinayetleri yine güvencesizliğin yoğun olduğu işkollarında yoğunlaştı.

İŞÇİLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA

İş cinayetlerinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında; sanayi sektöründe 691 işçi, inşaat sektöründe 521 işçi, hizmet sektöründe 478 işçi, tarım sektöründe 415 işçi hayatını kaybetti. Trafik ve servis kazaları kaynaklı ölümler yine öne çıktı. Ölüm nedenlerinde ilk sıralarda; ezilme ve göçük, yüksekten düşme, kalp krizi ve beyin kanaması, elektrik çarpması öne çıktı.

Bu yılın Mart ayında en az 148 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk üç ayında iş cinayeti sayısı 432’ye ulaştı. AKP dönemi maden işçileri için de felakete dönüştü. Türkiye’de 1941’den bu yana 3 binden fazla maden işçisi hayatını kaybetti. Son 13 yılda 1267, son 10 yılda ise binden fazla işçi, maden kazalarında yaşamını yitirdi. En büyük facia 2014’te 301 işçinin öldüğü Soma Katliamı oldu. Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için direnişe başlayan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, açlık grevinin 9. gününde kazandı.