Tüm ülke hep birlikte ayağa kalktı

Hukuku kendine araç kılan rejimin, saldırılarına karşı memleketin dört bir köşesi direniş alanına çevrildi. Binlerce yurttaş sokaklardan rejime meydan okudu. O eylemlerden bazıları şu şekilde:

• İstanbul

Binlerce yurttaş Saraçhane'de toplandı. Eylemlerde, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atılırken, "Bugün susarsan yarın sustururlar", "Faşizme karşı omuz omuza" dövizleri açıldı.

Yapılan çağrının ardından Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez seçtiği, emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılan darbe girişimidir! Erdoğan, İmamoğlu'nun aday olmasından korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyecekler?" dedi.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde ve sokaklarına yaşanan gözaltılara tepki gösterdi. Öğrencilere biber gazı ile müdahale edildi.

• Ankara

Yurttaşlar başkentte de Güvenpark'ta bir araya geldi. CHP'li milletvekilleri TBMM'den Birinci Meclis'e yürüyüş gerçekleştirdi. Güvenpark'ta bir araya gelen yurttaşlar ile Dikmen'den yürüyüş başlatan yurttaşlar da Birinci Meclis'e yürüdü.

ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri kampüslerde ses yükseltti. Daha sonra öğrenciler, ODTÜ'de birleşti. Protestolarda zaman zaman gerginlikler yaşandı. Öğrencilere polis müdahalesi gerçekleşti. Protestolara destek vermek için ODTÜ'ye gelen CHP'li vekillere de polis bibergazlı, TOMA'lı müdahale etti.

• İzmir

Yurttaşlar sokaklara inerek tepkilerini gösterdi. Protestolar kapsamında, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de seslerini duyurmak için alanlara indi. Öğrenciler, polis barikatını aşarak Şirinyer’e doğru yürüdü. Burada da öğrenciler polis müdahalesine maruz kaldı.

• Çorum

Çorum'da da binlerce yurttaş, gözaltı kararını protesto etmek için sokağa çıktı. Yurttaşlar, "Tayyip istifa!" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

• Bursa

Bursa’da dün akşam da sokağa çıkıldı. Kent Meydanı'nda bir araya gelen Bursalılar yaşanan hukuksuzluğu protesto etti. Yapılan eyleme KESK, DİSK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, SOL Parti, Emek Partisi (EMEP), DEM Parti, Halkevi ve çok sayıda Bursalı katıldı.

• Trabzon

Akşam saatlerinde Trabzon'da halk, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Kitlesel yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirilirken yurttaşlar sık sık hükümeti istifaya çağırdı.

• Rize

Pazar’da da yurttaşlar Çarşıbaşı Mahallesi'nde toplanarak, Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüdü. Yürüyüşe Pazar ve Ardeşen'in CHP’li belediye başkanları, İYİ Parti, SOL Parti, EMEP, Halkevleri, Saadet partisi, DEVA ve Gelecek Partisi ilçe başkanları da destek verdi.

• Amasya

Amasya’da çok sayıda yurttaş Yavuz Selim Meydanı’nda toplandı. Alanda “Öğretmenim, ‘Recep’ çok konuşuyor”, “Turpun büyüğü sandıkta”, dövizleri ve “Diplomasız Erdoğan”, “Zıpla zıplamayan Tayyip’tir”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

• Antalya

Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, Aydın Kanza Parkı önünde toplanıp, Cumhuriyet Meydanına yürümek istedi. Cumhuriyet Meydanına geldikleri sırada polis bariyerlerini aştı. Polis kitleye biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında 2 kişi yaralandı

• Samsun

KESK, DİSK ve TMMOB tarafından Samsun'da yürüyüş düzenlendi. Protesto kapsamında KESK Samsun Dönem Sözcüsü Uğurcan Albak, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

• Kırıkkale

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, parti binası önünde kar yağışı altında İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi.

• Manisa

Manisa’da da kitlesel protestolar gerçekleşti. Binlerce vatandaş sloganlar eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

• Aydın

Binlerce kişi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Dövizler taşıyarak sloganlar atan kalabalık, İmamoğlu'na destek vererek yürüyüş gerçekleştirdi.

• Ordu

CHP Ordu İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla Altınordu ilçesinde "Demokrasi ve Adalet" temalı bir yürüyüş düzenledi.

• Giresun

Atatürk Meydanı'nda toplanan Giresunlular, sağanak yağmur altında gözaltıları protesto etti.

• Van

Van Emek ve Demokrasi Platformu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. "Darbelere karşı halk iradesini savunuyoruz" yazılı döviz açıldı.

• Sakarya

Bosna Caddesi'nden başlayıp Çark Caddesi'nde devam eden yürüyüşün Dar Sokak kısmında çevik kuvvet ile yürüyüşe katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması ile son buldu.

• Artvin

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Hopa ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.