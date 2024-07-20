Tüm ülke yanıyor!

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere ülkenin dört bir tarafında çıkan yangınlar ormanları küle çevirdi. Bakan önceki gün 49 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Orman Mühendisi Irmak, orman köylülerindeki azalmaya dikkat çekti. Tarım Orman İş Başkanı Durmuş ise “İktidar tercihini ranttan yana kullandı” dedi.

Ege ve Akdeniz Bölgesi son haftalarda peş peşe çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. İzmir, Antalya, Balıkesir ve Aydın gibi illerde etkili olan yangınlar hem doğal hayatı hem de yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 Temmuz günü ülke genelinde 34’ü orman 14’ü kırsal alan olmak üzere toplam 49 yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından müdahale edildiğini açıkladı. AKP iktidarı geçen yıllarda çıkan yangınlardan ders almadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

AYNI YERDE YANGIN

Yangınlardan en büyüğü ise İzmir’de yaşandı. Geçtiğimiz gün İzmir’in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılarak sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Hızla büyüyen yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla evler ve sokaklar tedbir amaçlı tahliye edildi. Gece boyunca çevre illerden gelen desteklerle müdahale edilen yangının dün kontrol altına alındı. Kontrol altına alınmasından kısa bir süre sonra dün tekrar aynı bölgede yangın çıktı. Ekipler müdahalesi sonrası yangın ikinci kez kontrol altına alındı.

“BARINAĞIM KALMADI”

Sarnıç bölgesinde besicilik yapan ve Anadolu Ajansı’na konuşan Tayeddin Işık, rüzgarın şiddetli olduğu sıralarda ekiplerin uyarısıyla tahliye edildiklerini, bu sırada panik yaptıklarını söyledi. Yangında 5 keçisi ile tavuk, kedi ve köpeklerinin öldüğünü söyleyen Işık, yem ve 400 balya samanının da kül olduğunu anlattı. Hayvanların bulunduğu barınağın yanmasından dolayı dün geceyi eşiyle hayvanların başında geçirdiğini söyleyen Işık, şöyle devam etti: "Ne yazlığım kaldı, ne kışlığım kaldı, ne yemim kaldı. Elimde avucumda bir şey kalmadı.”

Öte yandan Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını 20 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili gözaltına alınan Vacip A. "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan tutuklandı. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Üçüncü yangın haberi Antalya’dan geldi. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Alaylı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Fotoğraf: DHA

“ORMANCILIK GERİLEDİ”

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş, orman yangınlarının arkasındaki rant politikalarını eleştirdi. Durmuş, Türkiye’nin doğasının sermaye tarafından yağmalandığını belirtti. Durmuş, 2018’de yapılan kanun değişikliklerine de dikkat çekti. 6831 sayılı Orman Kanunu’na eklenen 16. maddeyle, orman alanlarının orman dışına çıkarılması yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verildiğini hatırlattı. Durmuş, "Bu değişiklik, bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin kararlarını hiçe sayarak ormanları sermay eye açtı" dedi. Türkiye ormancılığının 2002 yılına kadar dünyada örnek alındığını belirten Durmuş, AKP döneminde ormancılığın gerilediğini söyledi. 12 Eylül darbesi döneminde bile orman genel müdürlerinin ormanları koruduğunu, ancak AKP döneminde rant uğruna ormanların yok edildiğini ifade ederek, "2002’den sonra ormanlar, sadece ekonomik fayda gözetilerek kullanıldı" dedi.

“KAPASİTE YETERSİZ”

Durmuş, yangınlarla mücadelede yaşanan sorunlara da değindi. Özellikle insan kaynağının yetersizliğine vurgu yaparak, "İnsan kaynağı olmadan teknoloji ne kadar mükemmel olursa olsun işe yaramaz. Bu bir siyasal tercihtir. Ormanlara sadece keselim, satalım gözüyle bakarsanız sonuç bu olur" dedi. Durmuş, "Gerçekten dürüst ve namuslu insanlar siyasal tercihler veya sendikal tercihleri nedeniyle kenara itildi" şeklinde konuştu.

Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Enis Irmak ise hem iklim değişikliğinin hem de insan faktörünün yangınları tetiklediğini vurguladı. Irmak, "Eskiden orman köylüleri yangınları kendi imkanlarıyla söndürürdü. Şimdi köyler boşaldı, insanlar şehirlere göç etti. Yangınları söndürme görevi sadece ormancılara kaldı" diye konuştu. Irmak, "Şu anda arazözler, helikopterler var ama bu yeterli değil. İnsanların da yangınların çıkmasını önlemede sorumluluk alması gerekiyor. Ormanlarla kaplı bir ülkeyiz. Ormanlardaki insan etkileşiminin artması, yangınla mücadele bütçesinin azaltılması bu yangınları arttırıyor" diye konuştu.

Irmak, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yangın riskinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Herkes çok dikkatli olmalı. İnsan kaynaklı yangınlar büyük oranda önlenebilir. Bu konuda hepimize büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

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10 YILDA 13 BİN 547 HEKTAR YOK OLDU

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) İzmir Temsilciliği, geçtiğimiz aylarda İzmir orman yangınlarıyla ilgili son on yılda yaşanan toplam bin 714 yangında 13 bin 547 hektar ormanlık alan yandığını açıklamıştı. Yaz aylarında yaşanabilecek yangınlara karşı şimdiden önlem alınması çağrısında bulunmuştu.

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AKOM’DAN "TEHLİKELİ SICAKLIK" UYARISI

AKOM’dan "tehlikeli sıcaklık" uyarısı yapılarak, sıcaklıkların hafta başına kadar 34-37 derece aralığında seyredeceği ve yüksek nem oranlarıyla bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha fazla hissedilebileceği bildirildi.