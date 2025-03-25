Tüm ülkede şiddet, gözaltı

Haber Merkezi

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti. Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, dün sabah saatlerinde İzmir ve İstanbul’da çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı gözaltıların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olan 2911 sayılı kanuna aykırı hareket edildiği" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19-23 Mart arasında gerçekleşen gösterilerde 1133 kişinin gözaltına alındığını, 127 polisin yaralandığını açıkladı.

GAZETECİLERE GÖZALTI

Gazetecilik meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, ülke genelinde devam eden protestoları takip eden en az 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Aralarında foto muhabirler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül bulunuyor. NOW muhabiri Ali Onur Tosun, BirGün yazarı Barış İnce, Sendika.Org muhabiri Zişan Gür ve gazeteciler Hayri Tunç ile Zeynep Kuray da İstanbul’da gözaltına alındı.

AVUKATLAR DA HEDEFTE

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ev baskınlarında çok sayıda avukat da gözaltına alındı. Bazı avukatlar da eylemlerde gözaltına alınan müvekkilleriyle görüşmek için gittikleri emniyet müdürlüklerinde gözaltına alındı. Toplam 9 avukatın gözaltına alındığı belirtildi. Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de gözaltına alındı. Yücel daha sonra serbest kaldı.

İL BAŞKANI YARALANDI

Bursa’daki eylemde ise polis yurttaşlara biber gazıyla müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın gözünden yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Komünist Partisi’nden yapılan açıklamada İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel, Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu’un da aralarında olduğu 9 parti üyesinin İstanbul ve Adana’da evlerinden gözaltına alındığı duyuruldu.

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SOL PARTİLİLERE EV BASKINI

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü, BirGün yazarı ve BirGün Pazar Editörü Barış İnce ve Sevil İnce, SOL Parti İl Yöneticisi Mehmet Duman’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. İnce çiftinin küçük çocukları bulunuyor.

Barış İnce ve Sevil İnce

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen ise sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Demirdöğen dahil İstanbul’da toplam 5 SOL Parti Üyesi gözaltına alındı. Demirdöğen, daha sonra serbest bırakıldı.

Deniz Demirdöğen

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BİRGÜN MUHABİRLERİ DARBEDİLDİ

Saraçhane’de düzenlenen mitingde haber takibi yapan gazetemizin muhabirleri Ebru Çelik ve Deniz Güngör, gazeteci olduklarını bildirmelerine rağmen polis tarafından darp edildi. Önce yakın mesafeden biber gazına maruz bırakılan Çelik daha sonra yerde polisler tarafından tekmelendi. Yere düştüğünde ise gaz maskesi polis tarafından çıkarıldı ve yüzüne biber gazı sıkıldı. Deniz Güngör’e de basın mensubu olduğunu polislere iletmesine rağmen tekmelendi, biber gazı sıkıldı ve plastik mermi ile vuruldu. DİSK Basın-İş yaşananlara tepki gösterdi ve "Haber takibi yapan üyemiz BirGün muhabiri Ebru Çelik ve yine BirGün çalışanı Deniz Güngör polis tarafından tekmelendi, jopla şiddete maruz bırakıldı ve işkence edildi. Türkiye’de halkın haber alma hakkı, iktidarın kararlarına göre, RTÜK, yargı ve kolluk kuvvetlerinin eliyle engelleniyor. Gazetecilere yönelik şiddeti kınıyoruz!" açıklaması yapıldı Rusya’daki bir televizyon için çekim yapan gazeteci Tansel Can da polis tarafından darp edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Deniz Güngör, Ebru Çelik

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ÖĞRENCİLERE EV HAPSİ

Ankara’da cumartesi günü şafak operasyonu ile gözaltına alınan 24 öğrenci hakkında karar çıktı. 21 öğrenci hakkında adli kontrol, tutuklama talep edilen 3 öğrenci için 1 hafta ev hapsi kararı verildi.

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İKİ YURTTAŞ TUTUKLANDI

Hukuksuz tutuklamalara dair paylaşım yapan ve önceki gün gözaltına alınan 58 kişiden 2’si tutuklandı, 6’sına da ev hapsi verildi. 48 kişiye adli kontrol kararı verilirken 2 çocuk da adli kontrolle serbest bırakıldı.