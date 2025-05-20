Tüm yetkileri bir bir gasp ediyor

Haber Merkezi

Saray yönetiminin belediyeleri kuşatma hamlesi sürüyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre belediyelerin sorumluluk alanındaki işlerinden biri daha bakanlıklara devredildi. Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticaretine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslağa göre toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı’na veriliyor.

Toptancı hallerinin yönetiminden ürün satış ve sevkiyat süreçlerine kadar birçok alanda köklü değişiklikler öngörülüyor. Ancak bu adım, belediyelerin ekonomik ve idari yetkilerinin bir kısmını kaybetmesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan kent lokantalarını hedef alan, sosyal tesislere mühür vurduran, kreşlere savaş açan, sosyal yardımlara engel olan iktidar belediyelerin öğrenci yurdu yapmasının da önüne geçmek istiyor. AKP geçen günlerde bu konuda da yasa teklifi hazırlamıştı. Bu sayede iktidar öğrencileri tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum etmek istiyor. Teklif yasalaşırsa öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek. Yükseköğretim düzeyindeyse yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.