Tüm yükü ben sırtlarım

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'yı da ziyaret ettiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu ile görüşmesini aktaran Özel, "Ekrem Başkanımızın özellikle kendisiyle ilgili değil ama çocuklarından ayrı annelerle ilgili, rehin alınan evlatlarla ilgili çok ciddi bir rahatsızlığı var. Diyor ki, 'Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya razıyım. Beni birkaç ay sonra bırakacaklarına hemen anneleri, evlatları bıraksınlar. Biz yatarız, masumiyetimiz ispatlanınca çıkarız' dedi. Ama bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun yapılmasına ciddi itirazı var" ifadelerini kullandı.

ANKET SONUCU PAYLAŞTI

Haziran ayı anket sonucunu paylaşan Özel, şunları söyledi: "12 Haziran'da sahadan dönen ilk haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan CHP, AK Parti'nin 5,5 puan önündedir. İlk kez kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde bir oranla CHP, tarihte diyeceğim, 1977'de 41,4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra."

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren Özel, "Sadece siyaset yorumlayan, beni eleştiren, partimi eleştiren, herkesi eleştiren, çok izlenen birisi, anketlerde AK Parti'nin düştüğü durum sorulunca 'bu ülkenin tarihinde var bu, ne padişahları indirdiler' lafı... Bugün için mi diyor, bugün için indirmiş zaten. Ankette indirmiş, onu söylüyor. Efendim 'cumhurbaşkanına fiili saldırı'dan içeride gazeteci tutuyorlar" diye konuştu.

30 Haziran'da görülecek kurultay davası ile ilgili bir soruya Özel, "30 Haziran tarihi Genel Başkanı'nın yurda dönüş açısından anlamlı bir tarihi olabilir. Onun dışında 30 Haziran tarihinin benim için bir anlamı yok. Sonuç değil, süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Ben CHP'nin tartışılacak değil, şu anda CHP'lilerin dayanışmayla, kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Burada toplum olumlu reaksiyon veriyor, haksızlığa karşı sahipleniyor" cevabını verdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfedilen sözlerle ilgili bir soru sorulan Özel, şunları söyledi: "Benim böyle bir şey denmiştir, denmemiştir bilemediğim için bir cevaba gerek yok. Sonuçta milletin gönlünde olmak önemli, orada butlana düşmemek önemli. CHP tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir, bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

İddianame mahkemeye gönderildi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, görevsizlik kararına yönelik itirazların değerlendirilmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dava 30 Haziran'da görülecek. Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı. Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.