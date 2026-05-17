Tüm yurt iş cinayeti havzası

EMEK SERVİSİ

Alınmayan önlemler iş cinayetlerine sebep olurken yurt genelinde işçi yaşamı tehdit altında. Neredeyse her kentte işçiler çalışırken ölürken Sakarya Hendek’te 10 gün içinde en az 3 işçi çalışırken iş cinayetlerinde yaşamdan koparıldı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde son olarak, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zeman Çelik fabrikasında çalışan 41 yaşındaki Muhammet Duman, vinçle taşıma işlemi sırasında duvar ile çelik konstrüksiyon malzemeleri arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Duman çalışma arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde son 10 gün içinde meydana gelen iş cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı. Karasu, ilk iş cinayetinin 8 Mayıs’ta 26 yaşındaki Tayfun Atış’ın, ardından 52 yaşındaki Hüseyin Bodur’un yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

AKP iktidarı döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının keyfiyete sürüklendiğini belirten Karasu, “Öyle olmasa yalnızca yılın ilk 4 ayında 622 emekçi yaşamdan koparılmaz, iktidarları boyunca yaklaşık 36 bin işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmezdi. Emekçinin canı, kimsenin canından ucuz değildir. İhmaller öldürür, önlemler ise yaşatır” dedi.

YİNE SERVİS KAZASI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı. İş cinayetinde 1 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 işçi yaralandı. DHA’nın aktardığına göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü Meşkan Tepe güzergahında meydana geldi. Pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta’da da belediye işçisi çöp toplarken yaşamını yitirdi. Isparta Belediyesinde temizlik görevlisi 47 yaşındaki Ali Öztürk, çöp konteynerini aracın arkasına boşalttıktan sonra pres mekanizmasına sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.