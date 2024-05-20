Tüm yurtta coşku

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Gençlerin dans gösterileri dikkat çekerken denizde teknelerle kortejler oluşturuldu. Binlerce kişi bayraklarla Anıtkabir’e akın etti.

Haber Merkezi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde coşku hakimdi. İşgalci ve Saray'a karşı girişilen Kurtuluş Savaşı'nın 105'inci yıldönümünde binlerce kişi ellerinde bayraklarla Anıtkabir’e akın etti. Gençler hatıra fotoğrafları çektirdi. 81 ilde halk oyunları, spor gösterileri yapıldı.

İstanbul’da bayram nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli okullardan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından İmamoğlu, “21’inci yüzyılda Atatürk’ü anmak, 19 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak, bize farklı sorumlulukları da yüklüyor. Bu sorumluluk, toplumun her bireyine yüklenmiş durumda ama özellikle biz yöneticilere daha da fazla yüklenmiş durumda. Güzel İstanbul’umuzda, bu bahsettiğim duyguların tamamını hayata geçirme ve milletimizle buluşturma konusunda kararlıyız” dedi.

Muğla

DÖRT BİR YANDA COŞKU

İzmir’de törenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Çeşitli halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, farklı dallardaki sporcular da hünerlerini sergiledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, makamında gençleri ve öğretmenleri kabul etti. Karalar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yeni nesle daha derinden anlatılması gerektiğini söyledi.

Keçiören Belediyesi'nin organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Milli Mücadele’nin başlatıldığı Samsun’dan bisiklet sürücüleri tarafından teslim alınan Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve toprak, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teslim edildi. Bisikletli sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele’yi başlatmak için adım attığı Tütün İskelesi’ni, Samsun’un Havza ilçesinde yer alan ve Milli Mücadele’nin ilk karargahı olarak kabul edilen Atatürk Evi’ni de ziyaret etti. Bisikletliler, Amasya, Mecitözü, Çorum, Kırıkkale rotasını kullanarak Ankara’nın Keçiören ilçesine geldi.

Samsun İlkadım Atletizm Pisti'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluşa ve Cumhuriyet'e giden yolda attığı ilk adımın 105'inci yılını kutlamamanın onurunun yaşandığını vurguladı.

Antalya’da 150'ye yakın balıkçı teknesi, Milli Mücadele ve kurtuluşun adımının atıldığı Bandırma Vapuru'na ithafen denizde teknelerle kortej yaptı. Balıkçılar, Türk bayraklarıyla donattığı tekneleriyle denizde kortej yaparken; sahil güvenlik ve polis helikopterleri de havadan eşlik etti. Deniz polisleri de hem çevre güvenliği aldı hem korteje katıldı.

BALIKÇILAR EŞLİK ETTİ

Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, etkinliği her yıl gerçekleştirdiklerini, katılımdan dolayı memnun olduklarını söyledi. Çok gururlandığını belirten Talas, "Balıkçılarımızla birlikte Bandırma Vapuru'na ithafen kortej gerçekleştirdik. Katılım da oldukça iyiydi. Denizdeki korteje sahildeki vatandaşın ilgisi de bizi memnun etti" dedi.

Edirne’de 25 Kasım Stadyumu'nda toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Van

Van'da "Tarihe saygı, geçmişe vefa" sloganıyla bisiklet etkinliği yapıldı. Etkinliik Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, Van Gölü Aktivistleri, Türkiye Spor Yazarlar Derneği işbirliğinde düzenlendi.