Tüm zamanların en kötü 10 telefonu açıklandı: Apple ve Samsung modelleri de listede

Akıllı telefon pazarı yıllar içinde yüzlerce modele sahne oldu.

Bazıları ikonlaşırken, bazıları ise markaların dahi unutmak istediği örneklere dönüştü.

İşte tüm zamanların “en kötü” telefonları arasında gösterilen modeller ve öne çıkan nedenleri:

1) SAMSUNG GALAXY NOTE 7 (2016)

Pil güvenliği kriziyle teknoloji tarihine geçti. Aşırı ısınma ve patlama vakaları küresel geri çağırmalara yol açtı, cihazın uçaklarda taşınması yasaklandı. Samsung için hem maddi hem de itibar açısından ağır bir dönüm noktası oldu.

2) APPLE İPHONE 6 (2014)

Satış rekorları kırmasına rağmen kasa dayanıklılığı tartışmalarıyla anıldı. Cepte taşınırken kolayca bükülmesi “Bendgate” skandalını doğurdu. Apple’ın bu zayıflığı bilmesine rağmen tasarımı onayladığı iddiaları uzun süre gündemde kaldı.

3) BLACKBERRY STORM (2008)

Fiziksel klavyeden dokunmatik ekrana geçişte başarısız bir deneme olarak hafızalara kazındı. Yavaş ekran tepkisi, yazılım sorunları ve donanım eksiklikleri, BlackBerry’nin akıllı telefon yarışında geri düşüşünün sembollerinden biri oldu.

4) SAMSUNG GALAXY FOLD (2019 – İLK NESİL)

Katlanabilir telefon devriminin öncüsüydü ancak aceleye gelen tasarım sorun yarattı. Ekran koruyucu katmanın kullanıcılar tarafından yanlışlıkla çıkarılması ve menteşe açıklıklarından giren tozlar, ekran kırılmalarına yol açtı.

5) ESCOBAR FOLD

Lüks ve “altın kaplama” telefon iddiasıyla piyasaya sürüldü ancak büyük ölçüde bir dolandırıcılık vakası olarak anıldı. Bazı YouTuber’lara logolu cihazlar gönderilirken, pek çok müşterinin boş kutularla karşılaştığı iddia edildi.

6) AMAZON FİRE PHONE (2014)

Amazon’un donanım dünyasındaki en pahalı hatalarından biri olarak görülüyor. Google servislerinin eksikliği, sınırlı uygulama desteği ve yüksek fiyat etiketi cihazın kısa sürede piyasadan silinmesine neden oldu.

7) NOKİA LUMİA 900 (2012)

Tasarımı ve malzeme kalitesiyle beğeni topladı ancak Windows Phone işletim sisteminin kurbanı oldu. Uygulama eksikliği ve Microsoft’un platformdan çekilmesi, cihazı hızla işlevsiz hale getirdi.

8) HTC EVO 3D (2011)

Gözlüksüz 3D ekran fikri kâğıt üzerinde iddialıydı ancak pratikte göz yorgunluğu ve baş ağrısı yarattı. Zayıf pil performansı ve vasat kamera deneyimi de cihazın ömrünü kısalttı.

9) KYOCERA ECHO (2011)

Çift ekranlı katlanabilir telefonların erken örneklerinden biri oldu. Ancak kalın menteşe yapısı, düşük performans ve kısa pil ömrü konseptin zamanından önce denendiğini gösterdi.

10) APPLE İPHONE 16E

Yeni nesil olmasına rağmen, yüksek fiyatına karşın eski tasarım dili, büyük çentik ve sınırlı kamera yenilikleriyle eleştirildi. Apple’ın ürün gamındaki nadir stratejik hatalardan biri olarak değerlendiriliyor.