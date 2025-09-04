Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tüm zamanların zirvesi: Gram altın bir kez daha rekor kırdı

Gram altın, güne 4 bin 717 lirayla başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gramı saat 09.30 itibarıyla 4 bin 675'ten işlem görüyor.

Ekonomi
  • 04.09.2025 09:27
  • Giriş: 04.09.2025 09:27
  • Güncelleme: 04.09.2025 09:37
Kaynak: Haber Merkezi
Tüm zamanların zirvesi: Gram altın bir kez daha rekor kırdı
Fotoğraf: DepoPhotos

Gram altın, son günlerde yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Altının gram fiyatı, güne 4 bin 717 liradan başlayarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın, rekorun ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 675'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 689 liradan, Cumhuriyet altını ise 30 bin 617 liradan satışa sunuluyor.

ONS ALTIN 7 İŞLEM GÜNÜ SONRA GERİLEDİ

Altının ons fiyatı dün 3 bin 578,54 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde kar realizasyonlarının etkisiyle 7 işlem günü süren yükseliş serisini bozdu. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda ise yüzde 0,8 azalışla 3 bin 531 dolardan alıcı buluyor.

BirGün'e Abone Ol