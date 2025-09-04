Tüm zamanların zirvesi: Gram altın bir kez daha rekor kırdı

Gram altın, güne 4 bin 717 lirayla başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gramı saat 09.30 itibarıyla 4 bin 675'ten işlem görüyor.

Ekonomi 04.09.2025 09:27 Giriş: 04.09.2025 09:27

Güncelleme: 04.09.2025 09:37 Kaynak: Haber Merkezi

Fotoğraf: DepoPhotos