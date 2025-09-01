Tüm zamanların zirvesi: Gram altın rekor kırdı

HABER MERKEZİ

Gram altın, geçtiğimiz hafta yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürerek bir kez daha rekor kırdı.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının 4 bin 607 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın, saat 09.20 itibarıyla 4 bin 603 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda 7 bin 532 liradan, Cumhuriyet altını ise 29 bin 990 liradan satışa sunuluyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞİNİ 5.İŞLEM GÜNÜNE TAŞIDI

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserliklerden destek bulan altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,9 artışla 3 bin 448 dolardan tamamladı. Son 5 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda ise yüzde 1 değer kazancıyla 3 bin 480 dolardan satılıyor.

Gümüşün ons fiyatı da haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,54 dolara ulaşarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.