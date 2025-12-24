TÜMAD'a verilen çevre ödülü Meclis gündeminde: "Ciddi soru işaretleri yarattı"

Gökay BAŞCAN

BirGün’ün “Ormanı katledene ‘yılın çevreci’ ödülü” başlıklı haberi Meclis gündemine taşındı. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Polat’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kazdağları’nda 200 binden fazla ağacı kesilen alanın TÜMAD tarafından devralınmasını hatırlatan Rızvanoğlu, “Kazdağları’nda, 200 bin ağacın kesildiği, Türkiye’nin toplumsal hafızasına bir çevre felaketi olarak kazınan madencilik sahaları bulunmaktadır. Bu sahalar, çevresel yıkımıyla bilinen Kanadalı Alamos Gold şirketinin faaliyetleri sonucunda kamuoyunda geniş tepki toplamış; şirketin Türkiye’den çekilmesinin ardından söz konusu alanlar TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmıştır” dedi.

Ödülün Bakan Polat tarafından verildiğini hatırlatan Rızvanoğlu, “Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; TÜMAD Madencilik, Uluslararası Çevre İletişimi Derneği (UÇİD) tarafından düzenlenen Uluslararası Çevre İletişimi Zirvesi 2025 kapsamında “Yılın Çevreci, Sürdürülebilirlik ve Millî Fayda Ödülü”ne layık görülmüş; ödül, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından TÜMAD Madencilik Genel Müdürü’ne takdim edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK DOĞA YIKIMI

Son olarak, “Kazdağları gibi ekolojik, tarihsel ve kamusal değeri yüksek bir bölgede yaşanan büyük doğa yıkımının hemen ardından, bu sahalarda madencilik faaliyeti yürütecek bir şirkete çevre ve sürdürülebilirlik temalı bir ödül verilmesi, kamu vicdanında ciddi soru işaretleri yaratmıştır” ifadelerini kullanan Rızvanoğlu, Polat’a şu soruları yöneltti:

• Bir bakan olarak, çevresel yıkımla anılan sahalarda faaliyet yürütecek bir şirkete çevre ve sürdürülebilirlik temalı bir ödülü bizzat takdim etmenizin devlet adına doğurduğu kamusal sorumluluğu nasıl değerlendirmektesiniz?

• Çevresel yıkımın simgesi hâline gelmiş alanlarda faaliyet yürütecek şirketlerin, devlet erkânının katılımıyla ödüllendirilmesi, Bakanlığınız açısından çevre politikalarıyla uyumlu bir yaklaşım mıdır?

• TÜMAD Madencilik’e verilen söz konusu ödülün jürisi kimlerden oluşmaktadır? Jüri üyelerinin kurumları ve görevleri nelerdir? Bu ödül hangi başvuru, değerlendirme ve karar süreci sonucunda verilmiştir? Bakanlığınız bu süreçte herhangi bir rol almış mıdır?

• Bakanlığınız, çevresel tahribatla anılan projelerde faaliyet gösteren şirketlerin çevre ödülleriyle kamuoyunda olumlu bir imaj oluşturmasının, bir tür “yeşil badanacılık (greenwashing)” riski taşıdığı yönündeki eleştirileri nasıl değerlendirmektedir?

• Çevreye ağır zarar verdiği bilimsel raporlar, yargı süreçleri ve kamuoyu tarafından bilinen projelerin, ödül ve plaketlerle meşrulaştırılması devlet politikası haline mi gelmiştir?