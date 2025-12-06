TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Hasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- SÜPER Lig'in 15’inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar düzenlenen basın toplantısına mücadeleyi değerlendirdi.

Konyaspor’daki görevinden ayrılmasından sonra Çaykur Rizespor’un teknik direktörlüğüne getirilen Recep Uçar, kısa süreli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Recep Uçar, “Maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. 2-3 günlük bir şansımız vardı. O şekilde hazırlanabildiğimiz kadar en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığımız bir maç. İki takımın da 3 puana şiddetli ihtiyacının olduğu bir maçtı. Maça bakarsak ilk 20 dakikada bizim 3 pozisyonumuz vardı. İlk yarının sonunda bulduğumuz golle devre arasına moralli girdik. İkinci yarıya daha iyi başlayabilirdik. Son 20 dakika ciddi geçişler bulduğumuz bir bölümdü. Bence, Süper Lig standardının üstünde olan bir maçtı. Hem taktiksel anlamda hem tempo dinamizm geçişler anlamında. O anlamda keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Genel olarak bugünün özeti benim tarafımdan çok az hazırlanabildiysek bile oyuncuların ortaya koyduğu mücadele bizim adımıza bence gelecek adına iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Daha fazla antrenman yaparak, bunu geliştirerek inşallah öncelikli olarak Rizespor olarak bu alt gruptan kendimizi daha üst sıralara atacağız. Sonrasında da inşallah daha farklı hedefler koymak istiyoruz. Onu yapabilecek kalitemizin olduğunu düşünüyoruz. Eksik olan şeylerin başında enerji vardı. Bugün bu anlamda bir ateş yaktığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de daha iyi oyunlarla, hem daha iyi sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: BEN TAMAMEN KONYASPOR'A KONSANTRE OLMUŞ DURUMDAYIM

Kadro olarak eksik olduklarını, buna rağmen alınan sonuçlar sonrasında taraftardan destek beklediğini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Bugün kanat oyuncusu olmadan sahadaydık. Birebir eşleşmeyle onları durdurmaya çalıştık. İyi oynarken yediğimiz golle cezalandırıldık. Ancak ikinci yarıya iyi başladık ve hak ettiğimiz golü bulduk. Çok fazla eksiğimiz var. Hamle yapamıyoruz. 12-13 oyuncumuz var. Ama ona rağmen eldeki oyuncular çok iyi çalışıp performanslarının yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyorlar. Oyunun bazı bölümlerinde, oyuncu değişiklikleriyle güçlenerek devam etmemiz gerekiyor ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Taraftar potansiyeli ya da mantalitesi destekten ziyade eleştirel yöne kaymış, beni çok üzdü açıkçası. Benim buraya gelmemin en büyük nedenlerinden biri Konyaspor taraftarı. Ben tamamen Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Şampiyonluk mücadelesi veya herhangi başka bir mücadele kesinlikle benim çok ilgimi çekmiyor. Ben o başarının içinde olabilirsem çok da güzel olur” ifadelerini kullandı.

