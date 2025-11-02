TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor:1-3
Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil, Bazoer(Dk.82 Melih Bostan) Guilherme, JinHo Jo, Melih İbrahimoğlu(Dk.61 Pedrinho), Ndao(Dk.73 Stefanescu), Bardhi, Muleka, Umut Nayir
SAMSUNSPOR: Okan-, Tomasson(Dk.75 Borevkovic), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Makoumbou, Emre Kılınç (Dk.63 Mendes), Holse, Celil (Dk.75 Yunus Emre Çift), Musaba(Dk.84 Soner Gül), Ndiaye (Dk.84 Moundilmadji)
GOLLER: Dk.58 Umut Nayir (Konyaspor), Dk.5 Musaba, Dk.12 Ndiaye, Dk.56 Satka (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Adil (Konyaspor), Tomasson, Makoumbou (Samsunspor)
Süper Lig’in 11’inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Samsunsupor’a 3-1 mağlup oldu.
5’inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Musaba’nın şutu ağlarla buluştu: 0-1.
89’uncu dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Musaba’nın şutunu kaleci kornere çeldi.
12’nci dakikada topla ceza alanına giren Celil’in ara pasıyla topla buluşan Ndiaye topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
37’nci dakikada Andzouana’nın ceza alanı sağ çaprazından ortasında topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.
56’ncı dakikada rakip yarı alanda Ndiaye ile paslaşarak ceza alanına giren Satka’nın vuruşu ağlarla buluştu: 0-3.
58’inci dakikada Andzouana’nın pasıyla topla buluşan Umut Nayir’in vuruşu filelerle buluştu:1-3.
81’inci dakikada Jinho Jo’nun ceza alanına ortasında topa yükselen Pedrinho’nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Samsunspor’un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. (DHA)
