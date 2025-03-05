TÜMTİS duyurdu: DHL Express'te TİS imzalandı

Tüm Taşıma İşçileri (TÜMTİS) ile DHL Express arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine 2025 yılı Ocak ayından itibaren net yüzde 30, nisan ayından itibaren ise yüzde 30’a ek olarak yüzde 14,38 oranında zam uygulanacak. İkinci yıl ücretleri yıllık enflasyon oranında artırılacak.

90 GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDA İKRAMİYE

1 Ocak 2025-31 Aralık.2026 tarihleri arasında yürürlükte olacak iki yıllık TİS ile üzerinde anlaşmaya varılan diğer maddeler şöyle oldu:



• İkramiye: Sendika üyesi işçilere 6 eşit taksitte ödenmek üzere 90 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir.

• Yemek yardımı: Sahada ve ofiste çalışanlara ayrı ayrı olmak üzere günlük net 405 ila 450 TL arasında yemek yardımı yapılır.

• Fazla mesai ücreti: Fazla çalışma ücreti birinci yıl yüzde 70, ikinci yıl yüzde 75 zamlı, hafta tatili çalışmalarında ise yüzde 100 zamlı ödenir.

• Ulusal bayram ve genel tatil ücreti: Asıl yevmiye hariç 2 yevmiye; dini bayramlarda ise asıl yevmiye hariç 2,5 yevmiye ödenir.

EVLENME VE DOĞUM YARDIMI

• Aylık net 1.450 TL tehlikeli madde sertifikası ödemesi yapılır. İkinci yılda enflasyon oranında arttırılır.

• Sosyal yardımlar: Net 15.000 TL evlenme yardımı yapılır. Doğum yardımı 1 adet çeyrek altın verilir.

• Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı net 2.500 TL bayram ödeneği sağlanır.

• Net 7.000 TL yakacak yardımı verilir.

• Yaş gününde işçiye net 1000 TL hediye kartı verilir.

• Banka promosyonu ödemesi yapılır.

• Emeklilikte ek kıdem tazminatı: Emeklilikte, 20 yıl altı çalışanlara kıdem tazminatlarına ek olarak 3 maaş; 20 yıl üstü çalışanlara ise 4 maaş tutarında ödeme yapılır.

• Yemek yardımı ve sosyal yardımlar sözleşmenin ikinci yılında yıllık enflasyon oranında arttırılacak.