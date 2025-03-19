TÜMTİS'ten İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Türk-İş'e bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Merkez Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve seçilmiş belediye başkanlarının bile bu şekilde gözaltına alınması, temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması, ülkede hukuka olan güveni aşındırmıştır" ifadesi kullanıldı.

TÜMTİS Yönetim Kurulu konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Davet edildikleri takdirde, adliyeye gelerek adli işlemlerin gereğini yerine getirecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları sabahın erken saatlerinde evleri basılarak polis nezaretinde gözaltına alınmışlardır. Ne yazık ki olağanüstü dönemleri aratmayan uygulamalar devreye konulmuş, birçok yol sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılmış, internet kısıtlamaları devreye alınmış, sosyal medya kullanılamaz hale getirilmiştir. Metro ve bir kısım toplu ulaşım araçlarının çalışmasına izin verilmemiş, İstanbul’da dört gün boyunca ‘toplanma, yürüyüş ve gösteri yapma’ yasaklanmıştır.

"GEÇMİŞTE YAŞANMIŞ BUNA BENZER UYGULAMALARIN ÜLKEMİZE BİR FAYDA GETİRMEDİĞİ AŞİKÂRDIR"

Ülkemizde milyonlarca çalışanın asgari ücrete mahkûm edildiği, milyonlarca emeklinin açlık ve sefaletle boğuştuğu, ekonomik kriz altında emekçilerin inlediği bir ortamda işçi ve emekçilerin sıkıntılarının çözülmesi yerine ülkenin daha da fakirleşmesi sonucunu doğuran, seçme ve seçilme hakkı ile halkın iradesine müdahale anlamına gelecek bu tür uygulamaların kabulü mümkün değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve seçilmiş belediye başkanlarının bile bu şekilde gözaltına alınması, temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması, ülkede hukuka olan güveni aşındırmıştır. Geçmişte yaşanmış buna benzer uygulamaların ülkemize bir fayda getirmediği aşikârdır. Halkın oylarıyla seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları derhal serbest bırakılmalı, yasaklar, sınırlandırmalar kaldırılmalı, hukukun üstünlüğü yargının bağımsızlığı korunmalı, halk iradesine saygı gösterilmelidir."